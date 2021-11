Le nouveau poste de police ouvre à temps et dépasse toutes les attentes

C’est un édifice grandiose, moderne et spacieux, et si jamais vous en voyez l’intérieur, c’est que vous aurez été placé en arrestation.

Le tout nouveau poste de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) au Nipissing Ouest a été inauguré le 4 novembre par une petite assemblée ; on n’a pas pu y inviter le public à cause des restrictions liées à la COVID-19.

Suite à la reconnaissance des terres traditionnelles et un chant au tambour par Blair Beaucage de la Première nation Nipissing, l’agente Chantal Larocque du service policier Anishinabek a chanté Ô Canada en français, en anglais et en Cri, alors que sa collègue Matti-Jane Primeau, représentante de Dokis, a porté le drapeau de son service policier.

Parmi les invités, on comptait le Solliciteur général adjoint Mario Di Tomaso, le Commissaire de la PPO Thomas Carrique, la mairesse de Nipissing Ouest Joanne Savage et son conseil, plusieurs élus des municipalités environnantes, le député fédéral Marc Serré et le député provincial John Vanthof, le Commandant du poste de Nipissing Ouest, l’Inspecteur Michael Maville et ses collègues, puis des représentants des compagnies Formworks, architectes, et Capital Construction.

Depuis juin 2020, la PPO travaillait dans un petit local temporaire dans le parc Goulard, rue John, en attendant que le nouveau poste soit construit. Le directeur général de Nipissing Ouest, Jay Barbeau, a plaisanté que ce local allait sûrement leur manqué mais qu’ils finiraient par s’adapter au nouveau local spacieux à la fine pointe de la technologie. Il a félicité son équipe administrative et les entrepreneurs qui ont assuré les travaux continus malgré la pandémie, terminant le projet à temps en respectant le budget.

M. Di Tomaso, qui a travaillé comme policier pendant 40 ans, ne tarissait pas d’éloges. «C’est probablement le plus beau poste de police que j’aie vu dans toute ma carrière!» Il a félicité l’équipe d’avoir travaillé dans des conditions difficiles. «La pandémie a mis beaucoup de choses en attente, comme l’occasion de faire une ouverture officielle digne de cet édifice… Le Nipissing Ouest est parmi les 320 municipalités bien desservies par la PPO… La police doit faire face à de nombreux défis dans l’accomplissement de sa mission de sécurité publique, mais elle ne devrait jamais avoir à compromettre sur la qualité de ses infrastructures et ses équipements… Je remercie la PPO Nipissing Ouest d’avoir surmonté les obstacles imprévus causés par cette pandémie.»

