Le Fonds du Père Noël puise dans ses réserves pour contrer l’inflation et la baisse des dons

Les paniers et cadeaux seront distribués cette semaine

Christian Gammon-Roy

IJL – Réseau.presse

Tribune

Les bénévoles du Fonds du Père Noël de Nipissing Ouest sont à l’œuvre cette semaine, livrant des paniers de nourriture et des cadeaux de Noël à plus de 100 foyers les 22 et 23 décembre. Même si l’organisme a reçu bien moins d’argent de son Radiothon cette année, il fournira le même niveau d’aide aux familles défavorisées qu’en 2021. Cependant, le coût risque de les rattraper l’an prochain, car les pompiers ont dû puiser dans les réserves du Fonds pour faire face à l’inflation et à la baisse de dons.

L’an dernier, le Fonds du Père Noël a fourni des paniers de nourriture à 122 familles et donné des cadeaux à 260 enfants. D’après le chef des pompiers Frank Loeffen, il y a 110 familles inscrites cette année et il s’attend à en voir d’autres ajoutées dans les derniers jours de la campagne. Les pompiers comptent aussi distribuer autant de cadeaux que l’an dernier. Or, il leur coûte cher de maintenir ce niveau d’aide car le coût des aliments et des jouets a grimpé et ils ont récolté 9000$ en moins que l’an dernier, soit 27 000$ comparativement à 36 000$ en 2021.

«Une partie du surplus de l’an dernier sert à financer les coûts plus élevés cette année,» explique M. Loeffen, ajoutant que les pompiers n’ont pas modifié leur mode opératoire cette saison. Cependant, ils seront peut-être obligés de faire des choix difficiles l’an prochain. «Tout dépendra de ce qui se passera au courant de l’année, combien d’argent nous pouvons recueillir et combien de demandes nous recevons, mais je suis certain que nous allons devoir faire comme tout le monde et envisager de réduire ce que nous donnons. Soit les paniers seront plus petits, ou les cadeaux, des cadeaux moins chers,» décrit le chef.

Le Fonds du Père Noël accepte des dons tout au cours de l’année, et les pompiers font leur possible pour acheter pendant des périodes de soldes afin d’étirer chaque dollar. Les jouets achetés à l’avance sont entreposés jusqu’à la saison des Fêtes, lorsque les bénévoles se réunissent pour préparer les cadeaux et les paniers. Ils essaient aussi de mettre de l’argent de côté pour des imprévus ou des années plus minces, comme celle-ci.

Évidemment, les réserves seront bien moins garnies l’an prochain. De plus, M. Loeffen remarque que les gens ont moins d’argent à donner ces temps-ci car le coût de la vie augmente pour tout le monde, et cela crée de la concurrence entre les organismes de charité. «Si le soutien est là et nous pouvons récolter autant d’argent que dans le passé, fantastique, mais avec tous les organismes en concurrence pour les mêmes dollars pour aider la communauté, ça devient plus difficile pour tout le monde,» avoue-t-il.

Il s’attend donc à des choix déchirants en 2023. «Il faudra s’asseoir et avoir ces conversations, peut-être réduire le nombre de cadeaux ou acheter moins d’aliments pour les paniers,» dit-il. L’autre option, c’est d’ajuster les critères d’admissibilité. «Peut-être faudra-t-il acheter des cadeaux pour les enfants de juste 12 ans et moins.» En ce moment, les jeunes de 16 ans et moins ont droit à un cadeau.

Malgré les obstacles, le chef reste bien déterminé à aider autant de familles, car la demande reste forte. «C’est la priorité, nous voulons continuer à aider les gens. Au pire, au lieu de recevoir un panier avec des aliments pour 3 semaines, ça sera peut-être un panier avec 2 semaines d’épiceries,» dit-il.

En profitant de cette saison des Fêtes et du niveau de générosité habituelle, il faut donc se préparer à une année plus maigre en 2023. «Espérons que l’an prochain, les gens puissent encore nous aider, mais tout dépendra de leur situation financière,» prédit le chef. «On verra comment les choses évolueront.»