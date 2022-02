Le convoi des camionneurs fait sortir de nombreux partisans au Nipissing Ouest

Le vendredi 28 janvier, de nombreux résidents de Nipissing Ouest ont passé des heures rassemblés en petits groupes à divers endroits le long de la route 17, au grand froid, pour accueillir et encourager le convoi de camionneurs qui roulaient en direction d’Ottawa.

À Verner, un bon groupe était réuni au stationnement du magasin Cutter’s Edge avec des pancartes et drapeaux. De là jusqu’à Cache Bay, quelques groupes plus petits longeaient l’autoroute, puis à Sturgeon Falls la foule était plus dense de chaque côté de la rue Front.

Les partisans du convoi ont commencé à se rassembler vers 11h30, car la procession était attendue vers 11h45. Cependant, il leur a fallu attendre quelques heures, après des retards successifs le long du trajet. Finalement, le convoi n’est pas passé d’une seule traite comme une longue parade, mais sporadiquement au cours de l’après-midi, avec plusieurs camionnettes se joignant aux semi-remorques pour brandir des drapeaux, bannières et pancartes. Néanmoins, la procession a reçu un accueil enthousiaste de la part des résidents venus soutenir les camionneurs, et les chauffeurs ont répondu à cet accueil en klaxonnant leur reconnaissance.

Parmi les résidents assemblés, plusieurs portaient des pancartes décriant l’imposition des vaccins, revendiquant la liberté de choisir pour soi de se faire vacciner ou non. Quelques-uns brandissaient aussi des pancartes injurieuses à l’égard du Premier ministre Justin Trudeau, des médias et des politiciens en général. Un groupe avait des pancartes du Parti populaire du Canada et une minorité portait le drapeau canadien à l’envers. Il y avait donc des messages mixtes, tant de la foule locale que des membres du convoi. Or, la revendication principale semblait d’éliminer toute obligation vaccinale.

Ainsi, pour une majorité, l’idée globale était de défendre la liberté de choix au Canada. Alors qu’une minorité brandissait des slogans ou symboles incendiaires ou injurieux, la plupart des gens locaux se montraient joyeux et polis dans l’exercice de leur liberté d’expression et de manifestation. Beaucoup ont exprimé leur frustration face aux perturbations nombreuses causées par la lutte contre la pandémie, une frustration commune qui a motivé bien des partisans du convoi. Pour ceux-ci, la manifestation était perçue comme un bel exercice de solidarité d’un bout à l’autre du pays.

