Le conseil municipal est optimiste après de bonnes rencontres avec des ministres provinciaux

Isabel Mosseler

IJL – Réseau.Presse

Tribune

Les délégués du conseil municipal de Nipissing Ouest à la conférence annuelle de l’AMO (Association des municipalités de l’Ontario), du 21 au 23 août, ont pu faire des présentations à deux ministres provinciaux et échanger avec plus de 2 500 dirigeants municipaux, élus provinciaux, fonctionnaires et exposants, à la plus grande conférence de l’AMO à ce jour. Selon la mairesse Kathleen Thorne Rochon, l’horaire était chargé. «Ce sont des journées bien remplies, et les soirées le sont aussi ; il y a des réceptions partout et on commence à travailler dès 8 heures du matin.»

Les deux rencontres prévues étaient avec le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark (qui a depuis démissionné suite au scandale de la ceinture verte), et le ministre de l’Énergie, Todd Smith. Mme Thorne Rochon affirme que la rencontre avec M. Clark «s’est très bien déroulée et nous sommes sortis de là très fiers de nous. Jay [Barbeau, administrateur municipal] a dit : «J’ai probablement participé à une centaine de réunions de ce genre au cours de ma vie et je n’ai jamais été dans une situation où le conseil s’est comporté avec tant d’assurance que je n’ai pas eu besoin de dire un mot.» Il n’a littéralement rien dit pendant toute la présentation.»

La mairesse était accompagnée de quatre conseillers municipaux, Jérôme Courchesne, Roch St-Louis, Jamie Restoule et Dan Gagné, ainsi que du personnel administratif. Elle explique que les membres se sont entrainés, en équipe, pour faire les présentations, elle-même et deux conseillers devant prendre la parole à chaque réunion. «Pour trois d’entre eux, c’était la première fois qu’ils participaient à une audience avec un ministre,» dit-elle, ajoutant que M. Restoule avait déjà assisté à des conférences de l’AMO.

Pour la première présentation devant le ministre des Affaires municipales et du Logement, «nous allions défendre les intérêts de la Société de logement sans but lucratif de Nipissing Ouest. Il y a un plan, un terrain, tout ce dont nous avons besoin pour ajouter un autre bâtiment aux complexes d’appartements d’Au Chateau, et donc l’année dernière, ils ont fait une demande de financement.» Selon Mme Thorne Rochon, il s’agissait d’une bonne demande, mais le financement était épuisé. «Nous voulions présenter à nouveau ce plan au ministre et attirer son attention,» dans l’espoir d’une nouvelle opportunité de financement.

Le conseiller Courchesne, qui préside la Société de logement sans but lucratif, a pris les devants pour cette présentation. Mme Thorne Rochon dit qu’ils ont fait comprendre au ministre que, bien que le Nipissing Ouest soit desservi par le Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing (CASSDN), «notre communauté a un profil démographique très différent de celui du reste de la région; nous avons un vaste territoire et notre population est largement francophone, donc nos besoins sont différents de ceux des autres parties de la zone desservie par le CASSDN.»

Vu les déboires du dernier conseil municipal, qui avaient nécessité l’intervention du ministre Clark, le nouveau conseil tenait à faire bonne figure. Selon la mairesse, c’est réussi. «Je pense qu’il a été agréablement surpris par les relations de travail professionnelles qui étaient évidentes entre les membres du conseil et le personnel. Je pense que nous nous sommes très bien présentés et qu’il était important pour le Nipissing Ouest de rétablir cette relation (…) Nous dépendons du gouvernement provincial pour notre financement.»

Quant à l’espoir d’obtenir du financement pour le projet de logement proposé, Mme Thorne Rochon répond : «Je ne sais pas si ce sera cette année. Ils ont fait des annonces assez importantes en ce qui concerne le financement, mais il s’agissait plutôt de soutenir les municipalités, de construire des infrastructures pour faciliter plus de logement (…) comme des extensions de réseaux d’eau, d’égouts ou d’autres services qui aideraient le logement. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’il a mentionné qu’il transmettrait notre lettre et nos documents à la ministre Caroline Mulroney, qui est également ministre des Affaires francophones (…) parce que nous avons besoin de servir nos résidents en français.» Mme Thorne Rochon est optimiste et pense que le Nipissing Ouest a bien attiré l’attention de la province.

«L’autre chose qui a impressionné le ministre, c’est que nous sommes arrivés déjà armés de notre stratégie en matière de logement, qui a été publiée au début de l’année. Pour une communauté de cette taille, nous disposons des données (…) sur la demande de logements dans la communauté. Nous avons fait le travail de base, nous avons les recommandations (…), nous avons mis par écrit nos listes d’attente, la demande de logements individuels, de logements pour personnes âgées, de logements pour couples, de logements pour familles. Tout cela a déjà été fait. Ainsi, lorsque vous rencontrez des ministres et d’autres bailleurs de fonds, il est certain que vous donnez une bonne image lorsque vous avez fait vos devoirs. (…) Nous pouvons justifier notre demande. Nous avons le terrain disponible, les plans sont faits. Nous avons les dessins, tout est prêt. Il ne nous reste plus qu’à trouver le financement.»

Sans cette aide, la ville ne pourrait pas aller de l’avant avec la construction. «Il est difficile [de construire des logements à but non lucratif] compte tenu des coûts de construction actuels, sans financement supplémentaire (…) Nous ne pouvons pas autofinancer des logements subventionnés parce qu’il y aura une hypothèque et des frais d’opération, et nous devons minimiser ces frais, pour nous assurer que les chiffres soient raisonnables pour le fonctionnement à long terme de l’immeuble. (…) C’est une question d’argent et nous espérons qu’en reconstruisant ces relations avec nos homologues provinciaux, ils verront d’un bon œil les choses que nous essayons de faire dans la communauté ici,» dit la mairesse.

La deuxième présentation, devant le ministre de l’Énergie Todd Smith, portait sur la capacité du barrage hydroélectrique de West Nipissing Power Generation. «Beaucoup de gens ne savent pas que la municipalité est propriétaire à 100 % de la centrale hydroélectrique. Elle est gérée comme une entreprise distincte, mais le conseil d’administration est composé de membres du conseil municipal.» Mme Thorne Rochon explique que la capacité de production de la centrale est supérieure à ce qui est actuellement vendu au réseau électrique, et que WN Power Generation souhaite vendre plus d’énergie que son quota ne le permet. «Nous avons quelques nouvelles turbines. Nous avons fait un investissement important (…), ce qui augmente la capacité. Actuellement, notre installation a une capacité de 8,6 mégawatts. Nous pouvons en fait aller jusqu’à 10 mégawatts (…) mais notre quota, ce que nous sommes autorisés à mettre dans le système, est plafonné à 8,6 (…) Nous voulions obtenir la permission de mettre cette énergie supplémentaire dans le système, aux tarifs que nous obtenons actuellement pour l’électricité que nous revendons à la province.»

Ces revenus supplémentaires profiteraient aux contribuables locaux, souligne la mairesse. «Nous sommes dans une situation unique, car il n’y a probablement que trois ou quatre installations hydroélectriques en Ontario qui appartiennent à des municipalités (…) Ils sont habituées à traiter avec des opérateurs du secteur privé et non du secteur public, et la centrale hydroélectrique verse des dividendes directement à la municipalité. L’année dernière, environ 400 000$ de dividendes ont été versés directement au budget municipal, ce qui permet de réduire les augmentations d’impôts à nos résidents.» Si la ville pouvait augmenter son quota, cela permettrait d’ajouter 100 000$ ou plus au budget municipal chaque année, ce qui contribuerait à accélérer le remboursement de la dette sur les investissements en capital.

Encore une fois, les délégués sont ressortis optimistes de la rencontre. «C’était aussi une bonne présentation. Avec l’énergie, c’est un peu plus réglementé et c’est clair qu’on ne peut pas obtenir de promesse sur le champ, mais c’était vraiment une bonne délégation. (…) On ne se rend pas à une telle rencontre en s’attendant à recevoir un chèque sur place. Il s’agit de sensibiliser, d’établir des relations et de s’assurer que la province comprenne les défis et les besoins de votre communauté,» dit Mme Thorne Rochon.

La conférence a été abordée lors de la réunion du conseil municipal du 5 septembre, avec des louanges de la part de M. Barbeau. «Tout cela a été fait par votre conseil et a été extrêmement bien accueilli par le ministre des Affaires municipales et son personnel, de sorte que si des fonds supplémentaires devaient être dégagés pour ce portefeuille, je suis très optimiste. Le deuxième dossier [l’énergie] n’était pas gagné d’avance. Il a également été très bien présenté par le président et les conseillers présents (…) Je dois dire que c’était vraiment, vraiment impressionnant,» a-t-il exprimé.

Les conseillers Courchesne et Gagné ont souligné les avantages du réseautage avec «différents collègues de différentes parties de la province», ainsi qu’avec le personnel du ministère. La mairesse Thorne Rochon est d’accord. «Je ne pense pas que nous puissions sous-estimer l’importance de nos relations avec le gouvernement provincial. Vous savez, on dit toujours que les municipalités sont des créatures de la province. Une grande partie de notre financement provient de la province de différentes manières.»