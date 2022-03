La ville termine 2021 avec un surplus budgétaire, projette une faible hausse d’impôts en 2022

By

La municipalité de Nipissing Ouest a commencé ses délibérations budgétaires avec un format plus simple cette année, dans l’espoir de rendre le processus moins douloureux après les 9 réunions épineuses de 2021. Au lieu de partir avec une «liste de souhaits» qui entraînerait une hausse d’impôts de plus de 10% pour ensuite couper jusqu’à un taux plus raisonnable, le conseil a reçu une proposition déjà allégée, entraînant une hausse de seulement 2,37%.

«Le conseil devrait comprendre que le personnel a soumis des budgets reflétant le strict nécessaires à l’opération efficace de l’organisme,» d’expliquer d’emblée l’administrateur Jean-Pierre Barbeau. «Chaque dépense qui forme le budget est une dépense opérationnelle nécessaire. Il n’y a pas de gras à couper…»

Le conseil était généralement d’accord avec ce nouveau processus plus efficace, tout en se réservant le droit de poser des questions. La conseillère Lise Sénécal, qui préside les délibérations en tant que responsable du Gouvernement général, a souligné qu’elle voulait voir un rapport budgétaire de la Police provinciale.

Deux réunions ont eu lieu, les 2 et 8 mars, et tout semblait avancer sans conflit jusqu’aux dernières dix minutes de la deuxième session, coupée subitement par la présidente Sénécal frustrée par l’insistance du conseiller Rolly Larabie à parler lorsqu’il n’avait pas droit de parole.

Surplus budgétaire en 2021

La ville commence l’année en bonne posture, ayant terminé l’année 2021 avec un surplus budgétaire de 1,466 millions de dollars. M. Barbeau a attribué cela à la pandémie, qui a entrainé des économies dans certains domaines, comme les salaires et l’opération de certaines installations restées longtemps fermées, et des dépenses supplémentaires dans d’autres domaines, comme les mesures d’urgence et de nettoyage.

Les Travaux publics ont terminé avec un surplus de 214 000$ car certains postes sont restés vacants et il y avait moins de matériaux d’hiver à acheter. Les Services communautaires ont perdu des revenus, mais des octrois liés à la pandémie ont renfloué les coffres pour un surplus de 806 000$. Le Service des incendies a économisé sur les salaires, la formation et l’entretien des casernes pour un surplus de 158 000$, mais des travaux prévus aux casernes, dont celle de Lavigne, devront aller de l’avant en 2022.

Le service de Planification urbaine a dépassé ses projections de revenus de 146 000$ grâce à une hausse des permis de construction et de rénovation, puis ses dépenses ont baissé, menant à un surplus de 205 000$. Le budget de Développement économique de 262 000$ était à peine touché, à seulement 57 000$, laissant un surplus de 205 000$ que le directeur Stephan Poulin compte utiliser en 2022 pour des projets reportés.

Le budget policier était à zéro, sans déficit ni surplus, et M. Barbeau a souligné que la construction du nouveau poste de police avait été complété à temps en respectant le budget fixé. La trésorière municipale, Alisa Craddock, a précisé que les coûts de construction avaient été tirés au départ de la réserve municipale avant d’être transférés en prêts à terme, ce qui a économisé des coûts d’intérêt prévus en 2021.

M Barbeau a aussi rappelé qu’en janvier 2023, la formule de facturation de la PPO changera au modèle «facture par appel.»

Les économies réalisées en 2021 ont permis d’augmenter la réserve à 5,6 millions de dollars, une somme enviable, mais plusieurs projets prévus en 2021 ont été reportés et les dépenses seront donc encourues en 2022. Selon M. Barbeau, la hausse proposée de 2,37% tient déjà compte du surplus. «Nous avons utilisé ce surplus pour réduire le fardeau d’impôts aux résidents.»

Vers un budget 2022

Le point de départ pour 2022 est un budget de 31 534 873$, avec un déficit de 431 603$ à combler par une hausse d’impôt de 2,37%. Chaque tranche de 1% rapporte 182 000$.

Le conseil s’est penché d’abord sur le budget des Travaux publics, une priorité selon le directeur Shawn Remillard. «Plus nous attendons, plus nous perdons les contracteurs contre d’autres projets dans d’autres communautés.» Le conseil a vite donné son aval à la liste des routes, ponts et installations à réparer en 2022, dont certains projets débutés en 2021. La liste complète figure sur le site web de la ville. En tout, les dépenses en capital s’élèvent à 3,59 millions de dollars.

… Pour en savoir plus, cliquez ici