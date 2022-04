La victoire a bon goût

Joël McGregor et Patrick Primeau

Morganne Veilleux-Michaud

Veronica Demciuch

Quatre élèves de Franco-Cité ont été sélectionnés pour représenter la région au concours provincial d’arts culinaires de Compétences Ontario ce mois-ci. Veronica Demciuch, 11e année, a remporté une médaille d’or aux épreuves régionales, alors que Morganne Veilleux-Michaud, 11e année, a reçu une médaille d’argent. Joël McGregor et Patrick Primeau, en 9e année, sont médaillés de bronze.

La compétition régionale a normalement lieu à Canadore College à North Bay, mais cette année, en raison de la pandémie, le concours a dû se faire de manière virtuelle. Ainsi, les élèves ont préparé des plats qu’ils ont pris en photo, et se sont filmés en train de faire des coupes de précision de légumes et de poulet. Leur entraîneur, l’enseignant Yves Lafrenière, dit que les élèves font partie du club d’arts culinaires à Franco-Cité. Ils s’entrainent dans la cuisine de l’école après les heures de classe, parfois de 15 h à 19 h. «C’est du parascolaire,» dit-il. Les élèves, ainsi que M. Lafrenière, contribuent donc leur temps personnel. «On a mis beaucoup d’effort et je suis vraiment fier d’eux. On a fait quatre soumissions [au concours] et les quatre ont qualifié !»

Maintenant, ils devront se mesurer aux meilleurs jeunes chefs en herbes de la province entière. La compétition provinciale a normalement lieu dans un grand centre des congrès à Toronto, avec environ 60 000 personnes présentes pour diverses épreuves liées aux métiers spécialisés comme la charpenterie, la soudure, la robotique et ainsi de suite. Les arts culinaires ne sont qu’une catégorie. M. Lafrenière avoue que ça ne sera pas du tout pareil sans toute cette effervescence, mais les élèves approchent tout de même l’évènement avec sérieux.

Ils ont jusqu’au 26 avril pour soumettre aux juges provinciaux, et ils sont déjà à l’œuvre. Ils s’entrainent pour parfaire leur menu : soupe aux champignons et suprême de poulet à la française avec légumes. Comme pour le concours régional, ils devront filmer leurs coupes de précision et prendre en photo chaque plat. Les résultats sont attendus le 4 mai.

