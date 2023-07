La reconstruction du cénotaphe de Cache Bay enfin réalité

Isabel Mosseler

IJL – Réseau.Presse – Tribune

Diane Baronette rayonnait de bonheur le 29 juin, lorsqu’on annonçait deux contributions qui vont concrétiser le projet dont elle a été la grande championne : le remplacement et la remise à neuf du cénotaphe de Cache Bay. Grâce à son initiative, le projet bénéficiera d’un financement de 14 225 $ d’Anciens Combattants Canada et d’un don additionnel de 15 000$ de la Caisse Alliance.

La réfection du cénotaphe était un rêve du club pour aînés Cache Bay United Club 50, et Mme Baronette en a pris la charge. «C’est moi qui ai lancé ce projet lorsque j’ai rejoint le club l’année dernière,» a-t-elle raconté à la foule rassemblée sur place pour entendre l’annonce. «C’était vraiment, vraiment en tête de leur liste de priorités, alors j’ai été très heureuse de pouvoir aider. Aujourd’hui, ce n’est pas encore fait, mais ça le sera. J’ai prévu de faire finir les travaux avant le jour du Souvenir cette année.»

Le monument existant a été enlevé et sera remplacé par un nouveau monument. La plaque de bronze sera remise à neuf et réinstallée, et le mât sera remplacé. Un meilleur éclairage sera installé sur le site pour en améliorer la visibilité et la sécurité. «Il y aura deux bancs, pour que les gens puissent s’asseoir et le contempler, et nous essaierons de planter des fleurs.»

Mme Baronette a présenté le député fédéral de Nickel Belt, Marc Serré, qui a pris la parole au nom du ministère des Anciens Combattants. «Certains d’entre vous savent que Cache Bay est cher à mon cœur, car ma mère a grandi ici… Moi j’ai le plaisir de venir vous annoncer cet octroi, mais c’est vous qui avez fait tout le travail; vous avez préparé la demande de subvention, vous avez créé des partenariats,» a-t-il reconnu. Plusieurs partenaires communautaires fourniront des produits et services pour la réalisation du projet, depuis le travail de conception jusqu’à la dalle de ciment.

«Diane Baronette a évoqué le jour du Souvenir… lorsque nous rendons hommage à nos soldats pour les sacrifices qu’ils ont faits lors des Grandes Guerres et des conflits plus récents, pour les efforts de maintien de la paix qu’ils ont déployés dans le monde entier, et aussi pour leurs efforts lors des incendies de forêt, des inondations et des pandémies – ils ont vraiment apporté leur aide. … Les soldats sont là pour nous protéger et nous servir. Il est très important que nous leur rendions hommage à l’occasion du jour du Souvenir et que nous ne les oubliions pas tout au long de l’année,» d’exprimer M. Serré.

Ce thème a été repris par Kathleen Thorne Rochon, mairesse de Nipissing Ouest. «Je suis vraiment très heureuse d’être ici aujourd’hui pour marquer l’annonce du financement de ce grand projet. Diane [Baronette] a été l’une des premières personnes à me contacter après les élections au sujet de ce projet et j’ai pensé qu’il s’agissait d’une excellente initiative. Les habitants de Cache Bay sont fiers de leur communauté et ce nouveau monument à la mémoire des soldats de Cache Bay continuera à nourrir cette fierté.» Elle a félicité M. Serré et la Caisse Alliance pour leur soutien. «Peu importe que ce soit à Field, à Verner ou ici, chaque fois qu’il se passe quelque chose de bien grâce aux efforts de nos résidents, la Caisse apporte son soutien à 100 %, et c’est un partenariat inestimable pour tous les groupes communautaires… Au United Club 50 ici à Cache Bay et à la Légion, merci beaucoup d’avoir trouvé un projet qui vous tient tant à cœur et d’avoir fait le nécessaire pour trouver le financement et le réaliser… Chaque fois qu’il y a un groupe de résidents dans notre communauté qui fait le travail et l’effort de rendre nos endroits plus agréables à vivre, je me présenterai et je ferai tout ce que je peux pour soutenir ces efforts.»

Julie St-Jean, vice-présidente de la Caisse Alliance, a remis un chèque de 15 000$, ce qui porte le total à 29 225$ pour le projet. «J’ai été directrice de la succursale de Sturgeon Falls il y a cinq ans, et j’aime aller dans la communauté et parler des projets que nous appuyons. Cela fait maintenant 27 ans que je travaille à la Caisse… et je dois dire que je suis très fière de travailler pour une société qui se distingue ainsi. Elle connaît ses valeurs, elle connaît sa raison d’être… Nous sommes partout dans les communautés et c’est un projet important auquel nous sommes heureux de contribuer.»

Diane Baronette s’est déclarée ravie du résultat. «Lors de ma toute première réunion avec le Club 50, les aînés m’ont dit que c’était quelque chose d’important pour eux. J’ai donc quitté cette réunion et je suis venue ici… Ensuite j’ai cherché des subventions en ligne et j’ai trouvé Anciens Combattants Canada. J’ai rempli le formulaire de demande.» Mme Baronette voulait rendre hommage aux aînés du club, plusieurs dont les proches ont servi dans les forces armées canadiennes. «C’est un club d’aînés, alors je suppose que beaucoup d’entre eux sont plus proches de cette période, et ils ont vu ce vieux monument pendant longtemps. (…) Les pierres tombaient et ils ont toujours voulu faire quelque chose pour l’améliorer, mais ça ne s’est pas concrétisé jusqu’à maintenant. J’espère que les gens prendront le temps de s’arrêter, une fois que ce sera fait, (…) et de s’asseoir pour le contempler.»

L’annonce de financement tombait à point, juste avant la fête du Canada, pour rappeler les sacrifices consentis pour que nous puissions fêter aujourd’hui un pays libre aux valeurs démocratiques.