Louise Allaire est la gagnante du concours du drapeau franco-ontarien, organisé pour souligner la Fête du drapeau le 25 septembre. Mme Allaire, de Sturgeon Falls, a affiché fièrement son drapeau, découpé du journal La Tribune du 14 septembre. Comme récompense, elle a reçu 100$, un abonnement à la Tribune et divers prix de la Tribune et de la firme comptable Baker Tilly, commanditaires du concours. On voit Dan Longlade de la firme Baker Tilly qui lui présente ses prix.