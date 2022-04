Joël Beddows reçoit un Prix de la francophonie de l’Ontario 2022

Joël Beddows a fait du chemin depuis ses débuts à Field, lorsque le petit anglophone était subitement plongé dans un monde francophone comme nouvel élève à l’école élémentaire Sainte-Marie. Il avoue qu’au départ, il n’était pas du tout enchanté, mais petit à petit il a apprivoisé la langue; puis elle l’a apprivoisé, si bien qu’il en est tombé sous le charme!

En effet, après sa «petite école» de Field, Joël Beddows a continué à étudier, travailler et créer en français, et son parcours lui a mérité, ce 24 mars, le Prix de la francophonie de l’Ontario 2022 dans la catégorie Francophile.

Le prix lui a été remis par la Ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, lors d’une cérémonie virtuelle. «Les Prix de la francophonie de l’Ontario récompensent des individus dont les initiatives remarquables illustrent le sens de la créativité et l’innovation des francophones et francophiles de la province,» a déclaré la ministre.

Elle a décrit Joël Beddows come «un directeur artistique, metteur en scène prolifique, conseiller dramaturgique, mentor, professeur et innovateur dont les projets visionnaires (…) soulignent son engagement profond pour la francophonie ontarienne.»

M. Beddows s’est notamment dévoué au théâtre en tant que professeur, directeur d’institutions culturelles et théâtrales dont le Théâtre la Catapulte d’Ottawa et le Théâtre français de Toronto, et metteur en scène. «Il est un fervent promoteur du rayonnement et de la représentation des diversités culturelles dans les œuvres présentées et les publics visés en Ontario, du théâtre «jeunes publics», de la création dramaturgique et des artistes et metteur.e.s en scène franco-ontarien.ne.s,» indique un communiqué émis par le ministère.

En 2019, il participait à la création de la troupe de théâtre Les Transfrontaliers, un projet par lequel il voulait valoriser l’identité franco-ontarienne plurielle et inclusive au Canada et ailleurs dans le monde francophone.

Ayant participé à la promotion et au développement de l’Université de l’Ontario français, il a depuis accepté des fonctions de conseiller spécial en francophonie à la Faculté des Arts de l’Université d’Ottawa, afin de travailler à la bonification des programmes universitaires offerts en langue française.

«Il est un leader et un artiste créateur qui travaille avec cœur et passion sur tous ses projets, tout en étant un francophile qui a fait le choix de vivre en français, jusqu’à en devenir l’un des artistes phares qui, tous les jours, participe activement au développement des publics, à son éducation et à sa valorisation,» vante Ghislain Caron, directeur administratif et général du Théâtre français de Toronto.

Joël Beddows s’est dit ému par la reconnaissance, et il a tenu à remercier ses parents de l’avoir inscrit de force à cette petite école de langue française à Field lorsqu’il était enfant. «Vous n’aviez pas d’idée où ça me mènerait. Moi non plus. Mais mon monde est deux fois plus grand, deux fois plus riche, deux fois plus merveilleux parce que vous l’avez fait,» leur a-t-il exprimé sur sa page Facebook, où de nombreux résidents de Nipissing Ouest l’ont félicité.

