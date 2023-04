Deux médailles, un pas de plus vers le championnat du monde

Après une longue interruption forcée en raison de la COVID-19, l’athlète local Jason Coleman n’a rien perdu de son entrain et son esprit compétitif. Il s’est montré toujours aussi déterminé à gagner lors du tournoi de raquettes à neige des Olympiques spéciaux de l’Ontario, à Barrie le 26 février, remportant deux médailles. Jason a gagné la médaille d’or pour la course de 200 mètres et la médaille d’argent pour celle de 100 mètres. Cela le rapproche un peu plus de son but ultime : une nouvelle qualification pour le championnat mondial.

«Il s’était déjà qualifié pour aller au championnat du monde, puis ensuite la COVID est arrivée,» raconte Heidi Coleman, mère de l’athlète et entraineur de longue date. Le championnat du monde des Olympiques spéciaux devait avoir lieu en Russie en 2021. Il a été reporté en raison de la pandémie, puis annulé lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en 2022. «Il était tellement déçu parce qu’il a perdu son opportunité de participer aux Jeux mondiaux en Russie. Tous ces athlètes se sont entrainés très fort pendant deux ans pour arriver à ce niveau de compétition et ensuite on leur a dit que c’était annulé à cause de la guerre. Ensuite, on leur a dit qu’ils devaient tout recommencer et se qualifier à nouveau s’ils voulaient aller au championnat mondial.»

Jason attend maintenant de savoir si sa performance à Barrie lui a mérité une place au championnat national, la prochaine étape pour se rendre enfin au niveau mondial. Or, il ne sait même pas encore quand cette compétition aura lieu. Néanmoins, l’incertitude ne diminue en rien sa détermination.

Jason continue son entraînement avec vigueur, toujours en vue d’affronter les meilleurs athlètes spéciaux du monde. «Je suis tellement fière de mon fils, pas juste parce qu’il gagne mais parce qu’il donne toujours son 100% en compétition. Sa détermination à se rendre au championnat mondial est incroyable,» exprime Heidi.

Elle attribue une bonne part de sa motivation à l’équipe de Body Maxx Fitness, la salle de sport où Jason s’entraine et où il est bien entouré. «Le premier jour, il était très angoissé et il ne voulait pas y aller. Les personnes [à Body Maxx] l’aident et l’encouragent, ce qui l’a rendu tellement plus extraverti. Il traverse une période de grande angoisse depuis le décès de son père et les dames à la salle de sport l’aident à se détendre dans cet environnement et aussi à l’extérieur. Il a toujours hâte d’aller à la salle de sport.»

Jason n’en est pas à ses premières compétitions sportives, loin de là. Depuis 36 ans il participe à diverses épreuves des Olympiques spéciaux, dont la natation, le baseball, piste et pelouse et maintenant la raquette à neige. «La natation et la raquette à neige ont été ses meilleures [activités],» décrit sa mère. Aujourd’hui, il ne fait plus de compétition de natation, mais il continue à faire des longueurs dans la piscine municipale, pour s’amuser et rester en forme. Après tant d’années comme athlète compétitif, il lui reste un but à atteindre, celui d’aller au championnat mondial. «Il veut absolument se rendre aux Jeux mondiaux. Il dit qu’après ça, il va prendre sa retraite,» dit Heidi.

En effet, un voyage au plus grand championnat du monde serait la façon idéale de boucler un si long et glorieux parcours athlétique.