Des papillons à l’Horizon

By

Christian Gammon-Roy

IJL – Réseau.Presse – Tribune

La 3e Libération de papillons annuelle est de retour après une pause imposée par la pandémie. Cette levée de fonds avait eu lieu pour la dernière fois en 2019 afin d’honorer le regretté Gaëtan Serré pour ses nombreuses contributions au Nipissing Ouest, et visait à soutenir le Centre pour femmes Horizon, dont M. Serré était l’un des fondateurs. Alors qu’il se tenait auparavant à l’amphithéâtre de la baie Minnehaha, l’évènement aura lieu cette année au musée Sturgeon River House, le 13 juillet. Les organisatrices vendent encore des papillons pour ceux qui souhaitent en libérer un à la mémoire d’un être cher.

«Nous avons commencé cette collecte de fonds après le décès de mon père. Il est décédé en 2017 et la première libération de papillons a eu lieu en 2018. Nous l’avons appelé la Libération des papillons Gaëtan Serré parce que mon père a fait beaucoup pour la communauté,» explique Lynne Gervais, qui a organisé le premier événement avec sa mère, Jeannine Serré. À l’origine, les fonds recueillis étaient destinés à aider le Centre Horizon à gérer sa soupe populaire. Cependant, à la suite des restrictions liées à la COVID, la soupe populaire a été fermée.

Linda Lafantaisie, directrice générale d’Horizon, affirme que cette fermeture pourrait être permanente. Lorsqu’on lui demande si l’initiative pourrait reprendre dans un avenir rapproché, elle répond, «pas maintenant, absolument pas, parce que je manque de personnel. Et comme cela fait trois ans, il faudrait que je recommence à zéro.» Cela impliquerait non seulement de recruter de nouveaux bénévoles, mais aussi d’assurer une formation pointue pour leur permettre de travailler en cuisine. Ce n’est pas une mince affaire si l’on considère le nombre d’organismes locaux qui cherchent aussi des bénévoles. Cela dit, Mme Lafantaisie reconnaît le besoin qui existe et elle aimerait utiliser les fonds restants de la cuisine communautaire envers un autre projet visant la sécurité alimentaire, cette fois en collaboration avec un autre organisme.

Mais pour l’instant, elle a les mains pleines avec le refuge pour femmes et enfants, et le retour de la libération des papillons tombent justement à point. Comme l’explique Mme Lafantaisie, le Centre Horizon était admissible aux subventions liées à la COVID, mais celles-ci se sont taries avec la fin de la pandémie. Le centre doit maintenant trouver un moyen d’aider autant de femmes et d’enfants, avec moins de ressources. «Maintenant que l’argent de COVID est épuisé, nos budgets sont tous affectés parce que je dois encore nourrir 10 personnes à la fois, car notre capacité d’accueil est de 10 femmes et enfants. Nourrir 10 personnes en une semaine coûte très cher,» indique-t-elle.

Outre le manque de financement chronique, elle fait face à une multitude d’autres problèmes qui touchent tous les services sociaux, notamment l’inflation qui fait grimper le coût de choses essentielles comme la nourriture et l’essence. Plusieurs clientes du Centre Horizon doivent se rendre à l’extérieur de la ville pour des rendez-vous médicaux, au tribunal, pour des consultations avec des avocats et autres. Les déplacements sont couteux. L’autre grand défi concerne le recrutement du personnel. Mme Lafantaisie affirme qu’ils ont finalement atteint un niveau adéquat de main-d’œuvre, mais il n’est pas facile d’attirer des travailleurs. Elle explique que la dernière augmentation de son budget de ressources humaines remonte à environ 7 ans, alors que son organisme est en concurrence avec beaucoup d’autres pour le recrutement.

Cela dit, une collecte de fonds ne pouvait pas mieux tomber. À la mi-juin, environ la moitié des papillons avaient été vendus. Mme Lafantaisie précise qu’elle en a commandé 300, soit autant qu’en 2019. Chacun coûte 30 dollars, et tous les bénéfices de l’événement sont reversés au Centre Horizon. «Tout l’argent revient aux résidentes et à leurs enfants. Ça aide à combler tous ces besoins que nous ne pouvons pas couvrir avec notre budget régulier, par exemple de l’essence; des fournitures scolaires pour les enfants; des vêtements parce que parfois ces femmes doivent fuir en plein milieu de la nuit; des médicaments ou des services médicaux; plein de choses comme ça,» explique la directrice.

Lynne Gervais est ravie de voir la levée de fonds soutenir cette cause importante. «Le principe est le suivant : vous réservez votre papillon et pour chaque don de 30 dollars, vous recevez un papillon lors de l’événement (…). Nous aurons de la musique à partir de 18 heures, il y aura quelques discours, puis nous distribuerons des papillons [et] procéderons au lâcher. (…) Ça sera dans un cadre très agréable, près de la rivière, avec les fleurs du musée; ça devrait être un bel événement familial,» décrit Mme Gervais.

Mme Lafantaise ajoute que les enfants présents se verront remettre un papillon à relâcher s’il en reste, ou qu’on leur demandera d’en relâcher un au nom d’une personne qui n’a pas pu venir le faire elle-même. De plus, les organisatrices livreront quelques papillons au foyer Au Château et à l’Hôpital général de Nipissing Ouest afin qu’ils puissent organiser leur propre petit événement pour les résidents et patients qui ne peuvent pas se rendre au musée.

Mme Lafantaisie estime que la libération des papillons devrait rapporter entre 3 000$ et 4 000$ à son organisme, «mais tout bénéfice est bon à prendre. Quand on n’a pas un gros budget, c’est toujours bien d’avoir de l’argent de côté pour faire des choses supplémentaires dont les résidentes ont besoin.» Elles espèrent pouvoir vendre tous les papillons d’ici le 13 juillet, puis faire grandir l’événement chaque année pour récolter encore plus d’argent.

Les personnes qui souhaitent participer peuvent simplement contacter directement le Centre Horizon pour obtenir un papillon. Ce faisant, elles apporteront une aide précieuse aux personnes dans le besoin, tout en honorant le souvenir d’un être cher. Pour Lynne Gervais, il n’y a pas meilleure façon de rendre hommage à son père, pour lequel le Centre Horizon était une œuvre importante. «Nous voulions vraiment nous assurer que l’héritage de notre père perdure. Nous voulions redonner, parce qu’il a toujours redonné à la communauté et ça reste très important pour notre famille (…). Pour moi, donner au Centre Horizon et à la soupe populaire à l’époque, c’était une évidence, c’était tout naturel.»