Des cliniques de vaccination itinérantes arrivent pour palier la réticence locale aux vaccins

Le taux de vaccination est plus bas dans le Nipissing Ouest que dans le reste du district du Bureau de Santé de North Bay-Parry Sound, et le dangereux variant Delta a été identifié localement, ce qui a incité les membres du comité de gestion des urgences de Nipissing Ouest (CGU) à redoubler d’effort pour convaincre la population locale à se faire vacciner.

Le CGU a sonné l’alarme le 23 juillet puisqu’il y avait une importante hausse des cas dans le district, la vaste majorité dans le Nipissing Ouest. Du 9 au 22 juillet, le district de Nipissing a recensé 33 nouveaux cas de COVID-19, dont 27 – ou 82% – dans le Nipissing Ouest. Cinq de ces cas étaient chez des enfants de moins de douze ans. Cette propagation était, selon le CGU, lié aux rassemblements sociaux, menant à une mise en garde contre les grands rassemblements juste avant la longue fin de semaine du mois d’août.

Le CGU a également noté le lien entre le faible taux de vaccination dans la municipalité et la hausse des cas, signalant que 94% des cas locaux en juillet étaient chez des individus non vaccinés. « L’administration des deux doses du vaccin s’est avérée efficace pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès,» indiquait le comité dans un communiqué.

En date du 28 juillet, seulement 58.7% de la population de Nipissing Ouest âgée de douze ans ou plus avait été complètement vacciné. Le CGU s’est donc penché sur de nouvelles façons d’encourager la vaccination, afin de protéger la population locale contre la COVID-19 et particulièrement le variant Delta, plus contagieux et virulent.

La PDG de l’Hôpital général de Nipissing Ouest, Cynthia Desormiers indique qu’aux premières cliniques de vaccination, on administrait plus de mille doses en une journée et la demande était très grande, menant à des milliers de vaccins dans les premières semaines. «Maintenant, on voit des petits nombres de gens, quelques centaines, et maintenant, si l’on arrive à vacciner 10 personnes par jour, c’est une victoire,» explique-t-elle. «Ce sont 10 personnes de plus qui sont plus près de la ligne d’arrivée. Maintenant que l’on sait que les cliniques de vaccination de masse ne sont plus efficaces, nous allons commencer à organiser des cliniques mobiles et sans rendez-vous.»

