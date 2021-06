Boréal fête ses 25 ans

Il y a 25 ans, les revendications des Franco-ontariens pour l’obtention d’un collège francophone ont porté fruit. Le Collège Boréal est né en 1995 et est de-venu chef de file en Ontario. On compte maintenant une douzaine de campus parsemés dans le nord et le centre-sud-ouest de la province ; y compris ici au Nipissing Ouest.

Le collège se classe no. 1 en province dans 3 des 4 évaluations du Ministère des Collèges et universités. Boréal a le plus haut taux d’obtention de diplômes (74,9 %) et ce pour la 19e fois en 21 ans. Le collège a également le plus haut taux de satisfaction des diplômés (90,2 %), et de satisfaction des employeurs (100 %).

Tenant compte des restrictions sanitaires, le collège a célébré ses exploits vir-tuellement le 17 juin dernier. La première partie, Les yeux sur Boréal: Apéro, s’est déroulée sur Zoom où plus de 350 participants ont pu échanger des sou-venirs et participer à un concours interactif sur l’histoire du collège, et ont ensuite eu droit à un concert des Rats d’swompe, un groupe musical de style folklorique rock moderne. Par la suite, le collège a diffusé sur YouTube la partie web émission de la soirée.

La webémission animée par Chrystelle Maechler et Jean Lalonde, était pré-sentée à partir de la salle Trisac du campus de Sudbury, mais plusieurs di-gnitaires sont intervenus au cours la soirée, dont le Premier Ministre Justin Trudeau. « Vous avez défendu notre diversité et notre culture, et formé des diplômés hautement compétents et qualifiés pour le marché du travail cana-dien », a-t-il affirmé. Il a également réitéré l’engagement de son gouverne-ment à soutenir la langue française et les droits des Franco-ontariens.

On a pu voir, aussi, une série de témoignages d’anciens diplômés du collège, dont quelques personnes locales. Une employée de longue date, Nathalie Gi-rouard Brûlé de Sturgeon Falls, dit avoir choisi Boréal en 1995 parce qu’elle voulait étudier en français. « J’ai tellement joui de mon expérience que j’ai décidé d’y rester pendant cinq ans et [j’ai obtenu] trois diplômes collégiaux. Par la suite, j’ai choisi Boréal comme mon employeur et me voici, 25 ans plus tard ! J’ai encore ma taie d’oreiller que j’ai reçue en 1995 !» Rachel Quesnel, directrice du campus Nipissing de Boréal à Sturgeon Falls, explique qu’elle aussi a choisi le collège en 1995. « Me voilà 25 ans plus tard et je suis choyée de faire partie de l’équipe Boréal!»

