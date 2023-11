Une adolescente fait pousser son entreprise et récolte la réussite

Isabel Mosseler

Ruby Mae Longfellow, âgée de 13 ans, aimerait partager une tasse de thé avec vous. La jeune résidente de Field, fille de Liane et Howard Longfellow, déploie ses jeunes ailes d’entrepreneuse en créant des tisanes à partir d’herbes et de fleurs cultivées chez elle. Elle plante les graines, récolte et sèche les feuilles et les bourgeons, remplit à la main les sachets de thé et commercialise le produit final.

Ruby Mae grandit dans une famille d’entrepreneurs ; son père est graphiste et spécialiste du marketing, sa mère est artiste potière. «Je suis scolarisée à la maison,» dit-elle, «j’ai donc beaucoup de temps pour faire du thé et le cultiver.» Le projet a même pris de l’ampleur. «Je fais plusieurs saveurs de thé maintenant, mais quand j’ai commencé, je le faisais juste pour nous. J’avais environ trois thés.» L’offre s’est étoffée au gré de ses découvertes. Ruby Mae utilise des plantes qu’elle cultive elle-même : menthe poivrée, menthe pomme, menthe chocolat, camomille, menthe mojito, verge d’or, millepertuis, menthe orange, stévia, feuilles de framboisier sauvage, fenouil.

Ses parents ont été les premiers à savourer ses thés, et ils ont apprécié. «Je n’avais que quelques saveurs, mais je voulais me faire un peu d’argent, et mes parents m’ont dit que je devrais commencer à faire des tisanes pour les vendre. C’est alors que les idées ont commencé à fuser. J’ai eu l’idée de faire mes propres étiquettes et d’emballer tout cela moi-même.» Ruby Mae avoue qu’elle reçoit un peu d’aide de sa famille. «Lorsque nous sommes au coeur de la saison des récoltes, la famille m’aide parfois parce que nous voulons cueillir [les plantes] avant qu’elles ne murissent trop. Nous voulons toutes les herbes fraîches, alors mon frère aide (…) à les emballer et tout ça. Mais oui, c’est surtout moi qui m’en occupe.»

Ruby Mae est devenue une jardinière compétente pour soutenir sa vision. «Quand j’ai commencé, je faisais pousser mes herbes dans des pots que nous avions déjà dans le jardin. Lorsque j’ai commencé à gagner un peu plus d’argent, j’ai commencé à acheter mes propres pots. J’ai acheté des pots en tissu, ce qui me permet d’avoir toutes mes variétés dans des pots individuels. J’ai également pu économiser pour m’acheter un chariot afin de pouvoir déplacer toutes mes herbes dans des endroits plus ensoleillés.» Ruby Mae a appris à multiplier ses plants à partir de boutures afin d’élargir sa culture. «Je coupe de petits morceaux de plantes et je les fait germer dans l’eau pendant environ deux mois, puis je les mets en terre lorsqu’elles sont bien parties. Je commence à avoir un vrai jardin maintenant!»

La production de la tisane Ruby Mae’s Herbal Tea est entièrement artisanale, du semis à la récolte, le séchage et l’assemblage. Au fur et à mesure de son développement, Ruby Mae a trouvé de meilleures façons de faire qui correspondaient à sa vision. «Lorsque j’ai commencé, j’avais des [sachets de thé] plus grands qui étaient en tissu. Mais je me suis rendu compte qu’il était très important pour moi d’avoir des sachets compostables. Ils coûtent un peu plus cher, mais je voulais être sûre d’avoir des sachets compostables, alors maintenant mes sachets sont en pulpe de bois naturelle.» La fibre naturelle n’a aucune incidence sur le goût de ses thés, tout en répondant à sa conscience environnementale et à ses exigences de qualité. L’ensachage du thé demande beaucoup de travail. «Je les remplis moi-même et je les attache à la main. C’est donc un processus assez long, mais qui en vaut la peine,» dit-elle.

Si vous souhaitez soutenir Ruby Mae Longfellow dans sa démarche entrepreneuriale, sachez qu’elle vend ses produits localement. «Ma mère fait de la poterie. (…) Nous allons bientôt organiser une journée porte ouverte ici à son atelier (à Field). Je vendrai à l’atelier et lorsque ma mère participe à des salons de l’artisanat, j’y tiendrai également un kiosque. Mon premier salon de l’artisanat a eu lieu en 2019 à l’école White Woods. Je participe surtout à des salons d’artisanat, mais j’espère un jour pouvoir vendre en ligne et permettre aux gens d’acheter plus facilement mes produits.»

Ruby Mae a des clients réguliers, des personnes épatées par son esprit créatif et qui apprécient ses tisanes, disponibles en petits paquets de 5 ou 10 sachets. Chaque tisane coûte un dollar. Ruby Mae explique qu’à ce stade, ses revenus lui permettent surtout de couvrir ses dépenses : l’achat des sachets de thé compostables et l’impression des étiquettes avec le logo qu’elle a conçu elle-même. Sa meilleure saison de vente approche, avec les expositions artisanales de Noël et les journées portes ouvertes à l’atelier de poterie de sa mère. «Lorsque j’ai commencé, je n’avais pas assez de produits à vendre pendant l’hiver parce que mes récoltes n’étaient pas très importantes. Mais maintenant qu’elles ont un peu poussé, je peux en vendre pendant l’hiver (…) Cette période de l’année est la meilleure!»

Son produit est également en constante amélioration. «J’aime faire des mélanges et j’aime trouver de nouvelles saveurs, parce que cela attire vraiment les gens quand j’ai plus de saveurs (…) Ma saveur préférée est la menthe au chocolat. Je ne sais pas exactement pourquoi on l’appelle menthe au chocolat, mais son goût est vraiment agréable. Elle a un fort goût de menthe, mais elle n’est pas vraiment proche de la menthe poivrée (…) C’est mon herbe préférée à récolter et à faire sécher.» Son meilleur vendeur, cependant, c’est un mélange de fenouil et de menthe poivrée. «J’en vends beaucoup, mais aussi ma camomille. Je ne peux pas en produire beaucoup parce que je dois cueillir chaque fleur de camomille à la main, ce qui prend du temps.»

Si vous souhaitez acheter de la tisane de Ruby Mae, mais que vous ne comptez pas vous rendre aux salons d’artisanat ou au studio de poterie, Ruby Mae vous propose de visiter le site Web de la famille à l’adresse longfellow.ca et de laisser un message. «Vous pouvez contacter mes parents et nous pourrons alors vous rencontrer quelque part à Sturgeon ou dans les environs. Mais bientôt, nous organiserons une vente de Noël ici [au studio de poterie de Liane Longfellow], alors les gens sont invités à venir jeter un coup d’œil ici.»

Ruby Mae Longfellow est manifestement créative et entreprenante, ce qui s’accompagne d’une éthique de travail et d’une motivation sans faille. «J’adore faire cela. Je suis très fière de la croissance que ça a pris. C’était si petit quand j’ai commencé, et maintenant c’est devenu une entreprise plus importante. J’aime vraiment sortir le matin, couper mes herbes et les faire sécher. Et j’aime travailler avec ma famille (…) alors oui, c’est amusant.

Et Ruby Mae ne compte pas se limiter au thé; elle a déjà une nouvelle vision. «J’ai aussi fait une branche de mon commerce de thé, parce que j’aime beaucoup les animaux et (…) j’ai commencé à fabriquer des produits pour les animaux de compagnie. J’ai récemment eu un lapin et j’ai remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup de choses à vendre pour les lapins, alors j’ai commencé à cultiver mes propres herbes pour mon lapin.» L’été prochain, elle prévoit de vendre de l’alimentation pour les lapins. Son lapin aime particulièrement la menthe poivrée et la camomille, si bien que son produit a déjà été approuvé par son marché cible! «Ils aiment aussi les herbes, comme le persil et l’origan. Je suis devenue obsédée par la lecture de tout ce qui traite des herbes qu’ils peuvent manger,» dit-elle à propos de ses recherches récentes. Aujourd’hui, «mon objectif est de faire en sorte qu’il soit plus facile pour les gens de me trouver et de trouver mes produits.»