Un auteur réagit au courrier d’une famille de Field

Liane Longfellow et ses enfants Ruby Mae et Walden, de Field, sont restés bouche-bée lorsque l’auteur de leur série de bandes dessinées préféré, Mr. Wolf’s Class, a fait une vidéo sur internet pour parler du courrier qu’il avait reçu de leur part. «Il reçoit souvent du courrier de fans, mais je ne crois pas qu’il en ait fait une vidéo avant,» dit Liane du créateur de la série, Aron Nels Steinke, qui a mis la vidéo sur son compte Instagram le 5 aout. «Les enfants voulaient lui écrire, alors on a trouvé son adresse, on lui a envoyé du courrier avec une petite feuille en poterie. La vidéo est ensuite apparue sur son réseau social, c’était très excitant de la regarder avec les enfants.»

«Je suis allé à ma boîte postale et j’y ai trouvé, avec grand plaisir, ce paquet extraordinaire venu jusqu’ici de l’Ontario au Canada,» dit l’auteur dans la vidéo. Il montre ensuite des dessins que les enfants ont placés à l’intérieur et dessinés sur l’enveloppe. Finalement, ce qui l’a surpris le plus, c’est une feuille en céramique peinte qui accompagnait le tout. «Cela vient de mon livre Snow Day,» d’expliquer Steinke visiblement ému, décrivant qu’Abdi, le personnage principal, crée une feuille semblable pour son ami.

«J’ai trouvé ça cool de voir sa vidéo (…). Ce que j’aime à propos de la série Mr. Wolf’s Class? J’aime qu’il y a plusieurs personnages différents, et qu’ils sont tous des animaux. L’histoire est très bonne,» dit Ruby Mae, qui a 12 ans. Walden, qui a 10 ans, ajoute : «J’ai fait un dessin et ensuite j’ai pu voir qu’il le tenait à sa maison. J’aime beaucoup les livres d’Aron. (…) J’aime que ce n’est pas seulement à propos d’un personnage, mais Penny le cochon c’est ma préférée. C’est une série amusante.»

