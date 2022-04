Trois filles locales honorées par leur conseil scolaire

Encore cette année, la cérémonie annuelle honorant les «Élèves qui font toute la différence» a été présentée virtuellement, affichée en ligne le 23 mars, soit deux jours après la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale qu’elle vise à souligner. Comme le veut la tradition, les quatre conseils scolaires de la région se sont joints au Centre multiculturel de North Bay et district pour féliciter les élèves méritants de leur contributions bénévoles et humanitaires.

Parmi les élèves honorés, on comptait trois récipiendaires de Nipissing Ouest : Mélodie Brais, 8e année, de l’école Ste-Marguerite d’Youville à Verner; Olivia Legault, 8e année, de l’école publique Jeunesse Active à Sturgeon Falls; et Grace Couchie, 12e année, résidente de Sturgeon Falls qui fréquente l’école St-Joseph Scollard Hall à North Bay.

Pendant la cérémonie, on a présenté le profil de chaque élève en précisant ce qui la caractérise comme «Élève qui fait toute la différence». Le profil de Grace Couchie, tel que présenté par le Nipissing Parry Sound Catholic Dist. School Board, se trouve à la page 10 du côté anglais de ce journal. Les profils de Mélodie Brais et Olivia Legault sont à la page 6.

Un point de mire de la cérémonie, c’est l’intronisation annuelle au Temple de la renommée des droits de la personne (TRDP) de Nipissing. Cette année, le TRDP a choisi d’introniser deux hommes de Nipissing Ouest, Marcel Bougie et feu Rock Lachance, initiateurs d’un projet missionnaire pour aider des personnes démunies en Jamaïque. Les deux hommes étaient membres du personnel de l’école secondaire catholique Franco-Cité lorsque le projet a démarré.

Entre l’an 2000 et 2018, MM. Lachance et Bougie ont organisé 10 voyages missionnaires en Jamaïque, réunissant des élèves et des bénévoles de la communauté pour aller construire des maisons, travailler dans des champs agricoles, des écoles, des orphelinats et ainsi de suite, afin d’améliorer la vie du peuple jamaïcain. Ils ont forgé une relation de travail avec Sr Grace Yaps, une religieuse sur le terrain qui coordonnait leurs efforts.

Au cours des années, plus de 400 élèves locaux ont participé à ces missions et sont revenus profondément marqués par l’expérience, avec plus d’empathie et un engagement réel envers un monde plus équitable.

