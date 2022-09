Pas de confrontation virulente entre les candidats municipaux

Christian Gammon-Roy

Tribune

Les bulletins de vote arrivent dans les boites aux lettres cette semaine et bientôt les résidents de Nipissing Ouest devront faire des choix importants dans une élection chaudement contestée. Pour faciliter ces décisions, ils ont pu comparer les candidats pendant deux débats lundi et mardi soirs au Centre récréatif de Sturgeon Falls. Ces «débats» ressemblaient plus à des sessions questions-réponses et il y a eu peu d’échanges entre les rivaux. C’était justement l’objectif des organisateurs d’éviter le genre de déboires que l’on voit à la table du conseil municipal actuel, selon l’animateur de la soirée et membre de la Chambre de commerce de Nipissing Ouest, Jeremy Séguin.

Les trois candidats à la mairie ont participé aux deux sessions, la première avec les candidats des quartiers 1 à 4 (Sturgeon Falls et Cache Bay), et la deuxième avec ceux des quartiers 5 à 8 (Verner, Lavigne, Field, River Valley et leurs environs). Chaque soir, deux questions étaient posées à chaque candidat, donc les aspirants à la mairie ont répondu à quatre questions au total. Suivant les sessions, le public était invité à rencontrer les candidats à des tables installées autour de la salle, et plusieurs ont profité de cette occasion, la salle ne se vidant pas avant 22 heures environ.

L’intérêt public était bien évident, avec environ 250 personnes dans la salle lundi soir et 240 de plus qui suivaient en direct en ligne. Le lendemain soir, environ 120 personnes étaient présentes et 231 suivaient en ligne, sans doute parce que les électeurs des quartiers 5 à 8, plus éloignés, préféraient ne pas conduire jusqu’à Sturgeon Falls. Les vidéos restent en ligne sur la page YouTube de la Chambre de commerce, et dépassent maintenant 1000 vues chacune.

Course à la mairie

Une course chaude est amorcée entre Dan Roveda, fonctionnaire à la retraite et conseiller actuel du quartier 4, Dave Lewington, propriétaire d’une ferme près de Lavigne, et Kathleen Thorne-Rochon, femme d’affaires spécialisée en développement économique et communautaire.

M. Roveda est resté fidèle à son slogan «Allez de l’avant» en voulant parler de l’avenir et de ses intentions pour le prochain mandat, plutôt que d’insister sur les querelles des derniers 4 ans. Parmi ses promesses, il veut instaurer des heures de bureau à l’hôtel de ville afin que le public ait plus facilement accès au maire. Le ton non-conflictuel de la soirée lui a donné l’espoir de pouvoir retrouver la paix dans la salle du conseil municipal. «Je craignais que ce soir allait être une session de chamaillerie, mais ça ne l’était pas du tout. […] Je pense que nous avons prouvé que nous sommes tous capable de travailler ensemble.» M. Roveda a aussi promis d’adhérer aux règles de procédure Robert’s Rules lors de délibérations futures, sans doute en réponse aux commentaires de son rival Dave Lewington, qui déplorait le non-respect du code de procédure d’assemblée pendant les récentes réunions du conseil.

M. Lewington a vanté l’efficacité de ces règles, constaté lorsqu’il a siégé à de nombreux conseils et comités de l’industrie agricole. «J’ai vu la différence que peuvent faire ces règles, pourvu bien sûr qu’elles soient respectées,» a-t-il indiqué. Selon lui, la dysfonction du conseil actuel relèverait du fait de ne pas suivre les règles de procédure, et il en résulte un manque de confiance des citoyens envers leur gouvernement municipal. «Comment expliquer la peur, la méfiance, l’insatisfaction et la perte de confiance en nos élus?» a-t-il demandé. Il s’est dit impatient de voir le rapport d’enquête du ministère des Affaires municipales sur les agissements du conseil, prévu en décembre, car selon lui il faudrait l’éplucher pour apprendre ce qui ne va pas et comment rectifier les lacunes.

Kathleen Thorne Rochon a comparé la campagne à «un entretien d’embauche» en ajoutant que les électeurs forment le comité de sélection. Elle a donc présenté ses antécédents professionnels et ses contributions communautaires, la plupart dans les domaines du développement économique. Propriétaire d’une entreprise de consultation et de marketing, elle a travaillé auprès des trois paliers gouvernementaux, dans les secteurs privé et à but non-lucratif. Elle a siégé à la Chambre de commerce de Nipissing Ouest, au conseil du musée Sturgeon River House et au comité de développement économique local. Elle a aussi fait allusion aux deux camps adverses au conseil municipal. «Je suis indépendante, je ne suis pas mêlée aux conflits du conseil du jour. Afin de remédier aux problèmes existants, il faudra un changement radical. (…) Je suis la candidate qui représente le changement.»

Les modérateurs ont justement demandé aux trois candidats comment ils comptaient favoriser le bon travail d’équipe, la flexibilité, le consensus et l’harmonie au conseil à l’avenir. Selon Mme Thorne-Rochon, il faut trouver un terrain d’entente d’abord, et partir de là. «Il y a des choses sur lesquelles nous pourrons nous mettre d’accord pour commencer. Mettons une coche sur ces cases, puis mettons-les de côté pour ensuite travailler sur les articles un peu plus contentieux.»

M. Roveda a insisté sur le fait que la mairie est un rôle de facilitation des discussions et non de contrôle. «Je dis publiquement depuis longtemps que le maire ne devrait pas voter sauf pour départager un vote à égalité. Je crois fermement à cela, parce que nous n’aurions pas été dans une impasse ces derniers temps si ça avait été le cas.»

M. Lewington a répondu que le personnel administratif doit répondre aux questions posées afin que les conseillers puissent prendre des décisions éclairées, puis il a réitéré son opinion sur l’importance des règles de procédure. Il a été repris par le conseiller actuel et candidat du quartier 6, Roland Larabie, selon lequel il faudrait faire confiance aux employés lorsqu’ils donnent un conseil professionnel. «Ce sont eux les experts. Ils sont là avec et pour nous, pas contre nous, donc il faudrait leur faire confiance,» a-t-il lancé.

En réaction à un commentaire sur les impôts fonciers le deuxième soir, M. Lewington s’est aussi prononcé contre toute hausse, affirmant que cela ajouterait au coût de la vie galopant et pourrait forcer des résidents à quitter leur maison. Selon lui, il faudrait éplucher le budget pour trouver des économies. «Il faut commencer avec un objectif de 0% de hausse en essayant d’identifier des façons de couper dans les dépenses opérationnelles existantes,» a-t-il affirmé lorsque M. Larabie a dit qu’il était insensé de promettre zéro hausse.

En fin de soirée, M. Roveda a promis aux résidents des quartiers 5 à 8 qu’ils auraient leur juste part du budget municipal. M. Lewington a pris un long moment de sa présentation d’ouverture pour remercier la mairesse actuelle, Joanne Savage, de ses 24 ans de service. Mme Thorne-Rochon a mis de côté ses notes pour parler simplement et passionnément de sa vision et ses priorités, et au son de la cloche elle a terminé en ajoutant «j’ai tellement d’autres idées!»

Aux électeurs de décider

Les prestations auront sans doute convaincu des indécis, selon les commentaires de gens dans la salle. «Je penchais d’un côté et ce soir a confirmé mon choix,» de dire un homme qui ne voulait pas être identifié. «Eh bien je ne suis pas tout à fait décidé, mais ce soir j’ai vu qui n’allait certainement pas avoir mon vote,» d’ajouter un autre spectateur. Une autre personne a changé d’avis après le débat du mardi soir. «Je penchais d’un côté sur la mairie mais maintenant je pense que mon vote ira dans un autre sens!»

Les bulletins de vote doivent être remplis et postés au plus tard le 16 octobre, ou déposés à l’hôtel de ville au plus tard le 24 octobre. Les deux sessions restent en ligne pour ceux qui veulent entendre toutes les réponses.