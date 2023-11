Les délibérations budgétaires commencent tôt, avec une hausse d’impôts de 5,31% comme proposition de départ

Isabel Mosseler

Le conseil municipal de Nipissing Ouest a commencé à travailler sur son budget 2024 la semaine dernière, beaucoup plus tôt qu’à l’habitude. Les premières délibérations ont eu lieu le samedi 18 novembre, et l’administrateur municipal Jean-Pierre Barbeau a déclaré que c’était la première fois en 23 ans de mandat qu’elles commençaient si tôt. Il a fait remarquer que cela aiderait la ville à lancer des appels d’offres plus tôt dans l’espoir de recevoir des offres moins élevées, rappelant qu’une offre en 2023 était trois fois plus élevée que le prix prévu et qu’il avait fallu relancer l’appel d’offres. «Si nous parvenons à avancer, nous serons beaucoup plus efficaces au cours de l’exercice budgétaire,» a-t-il déclaré, en remerciant les cadres supérieurs et intermédiaires d’avoir soumis leur budget deux mois plus tôt qu’à l’habitude, malgré leur horaire chargé.

M. Barbeau et Alisa Craddock, trésorière de la municipalité, ont passé trois heures à éplucher devant le conseil l’ébauche du budget 2024, maintenant affiché sur le site Web de la municipalité. Cette proposition initiale verrait les impôts augmenter de 5,31 % pour couvrir un déficit budgétaire prévu de 1 057 233 $. Le conseil municipal s’efforcera sans doute à réduire cette somme, mais M. Barbeau a précisé que Mme Craddock et lui-même avaient déjà réduit les demandes budgétaires des départements, qui auraient entraîné une augmentation d’impôts de 12 %.

Il a ajouté qu’il s’agissait d’un budget de statu quo, citant les pressions inflationnistes et l’instabilité du financement provincial. «Nous espérons parvenir à des niveaux de revenus et de dépenses qui permettent à la corporation de répondre à ses exigences en matière de niveau de service tout en offrant la qualité de vie à laquelle nous sommes habitués,» a déclaré M. Barbeau. Il a précisé que pour réduire la hausse des impôts prévue, «il faut compter environ 200 000$ pour réduire d’un pour cent.»

Or, la ville termine l’année courante en bonne posture. L’excédent prévu pour la fin de l’année 2023 est de 1,2 million de dollars. M. Barbeau a expliqué cela par des dépenses reportées, comme des embauches ou de la publicité qui n’ont pas été faits, mais la ville prévoit de procéder à ces dépenses projetées. Tous les départements ont fonctionné dans les limites de leur budget pour 2023 et ont affiché de «bons revenus.» Des recettes inattendues ont également été enregistrées dans certains domaines. Selon Mme Craddock, «une grande partie de ces recettes provenait des intérêts perçus et des taxes supplémentaires, qui constituaient (…) environ 300 000$.» Les impôts supplémentaires ont dépassé le montant prévu, en raison des nouvelles constructions et des propriétés améliorées évaluées en 2022 et au début de 2023.

Il y a eu quelques coûts inattendus aussi. Les travaux publics ont connu d’importantes fluctuations, notamment liées aux véhicules, aux réparations et à l’entretien, ainsi qu’aux sous-traitants. «Les coûts d’énergie et de chauffage ont été plus élevés qu’à l’habitude (…) Le prix du carburant s’est stabilisé par rapport à ce qu’il était ces dernières années. L’inflation sur les biens et les matériaux nous touche également (…) Ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés et auxquels nous continuons à faire face,» d’expliquer Mme Craddock.

Les services communautaires ont dépassé leurs projections de revenus issus de la programmation, «ce qui est vraiment positif du point de vue communautaire, de savoir que les gens reviennent à la normale et commencent à se prévaloir des services (…) Parce que la majorité de nos installations relèvent des services communautaires, ce département est touché par les coûts de chauffage et d’électricité,» a précisé la trésorière.

Le service d’incendie de Nipissing Ouest a touché des revenus du Ministère des Transports pour avoir répondu à des incidents de circulation sur l’autoroute 17, et des fonds récupérés sur les indemnités d’assurance grâce à Fire Marque. «Le service d’incendie est géré de façon absolument parfaite,» a déclaré M. Barbeau. «Sous la direction de Frank [le chef Loeffen], ils ont amélioré les stratégies d’entretien préventif.»

Le service de planification urbaine, dont relève les nouvelles constructions, a connu une bonne année 2023. «Ils ont presque atteint la totalité de leurs prévisions. Ils dépasseront les revenus prévus et termineront en position excédentaire,» de dire M. Barbeau.

En ce qui a trait au développement économique, ce service attend confirmation d’un nouveau financement, a ajouté M. Barbeau. «Je sais que tout le monde s’interroge sur le développement économique et les initiatives que la municipalité a entreprises, mais sans parler de domaines spécifiques, nous nous en sortons toujours très bien en ce qui concerne la construction et les nouvelles constructions, qu’elles soient résidentielles ou commerciales, et c’est donc un domaine où nous voyons plus de succès que nos voisins,» a fait remarquer l’administrateur. Cependant, il a ajouté que sur le front du développement économique, «nous avons trop peu de personnes qui en font trop.»

Le fonds de réserve devrait s’élever à 5 118 630$ à la fin 2023. «C’est une estimation, mais c’est aussi un chiffre conservateur (…) C’est une position plutôt saine (…), notre réserve augmente,» a déclaré M. Barbeau. La dette municipale globale est d’environ 15 millions de dollars, la partie municipale s’élevant à environ 11,3 millions de dollars et le service des eaux et égouts représentant 3,7 millions de dollars. «La majeure partie de notre dette municipale relève du remboursement du poste de police, mais cela est également lié à des revenus,» a souligné M. Barbeau. Mme Craddock a ajouté que 9 millions de dollars de la dette municipale concernent le nouveau poste de police construit pour la Police provinciale, mais que «la moitié de cette somme est récupérée auprès de la province. Le reste de la dette concerne la station des ambulances (…) c’est un montant assez important, mais qui diminue [grâce aux remboursements du Conseil d’administration des services sociaux de Nipissing].»

M. Barbeau et Mme Craddock n’étaient pas particulièrement préoccupés par la dette. «Pour apaiser les craintes [du conseil], ces 11 millions de dollars sont en fait très bons. Quand l’on pense que près de neuf millions et demi de dollars sont liés à des revenus qui ne viennent pas des impôts (…) Il y a au moins cinq millions et demi de dollars qui sont couverts par d’autres recettes (…) Nous nous en sortons bien du point de vue dettes versus capital.»

Les délibérations se poursuivront au cours des prochaines semaines, avec un examen plus approfondi des divers départements. M. Barbeau a félicité le conseil pour son approche stratégique. «C’est une meilleure façon de procéder (…), où vous connaissez les changements importants dont vous devez être conscients et (…) vous tentez d’aligner le budget aux piliers du plan stratégique de votre mandat.» Afin de détendre l’atmosphère, il a ajouté en plaisantant que le personnel devrait porter des mitaines et des gilets de laine au travail afin de réduire les coûts de chauffage.

Au bout de trois heures, avec d’autres réunions en soirée prévues pour approfondir la question, le conseiller Kris Rivard a déclaré : «J’apprécie que nous commencions beaucoup plus tôt. Cela permet de voir où va l’argent et de voir s’il est possible de réduire un peu plus, ou si nous nous sentons à l’aise avec ces chiffre.»