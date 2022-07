Le Groupe Swing relancera les spectacles du CANO

C’est en grandes pompes que le Conseil des arts de Nipissing Ouest (CANO) compte relancer ses activités cet automne, ouvrant le bal avec un géant de la musique franco-ontarienne, LGS (Le groupe Swing). Ce sera le samedi 24 septembre au Centre récréatif de Sturgeon Falls, et le CANO espère que le public sera au rendez-vous, car la suite des choses en dépend.

Selon le président du CANO, Marc Lavigne, les deux ans de spectacles annulés ont été durs, et la relance est tentative, avec seulement quatre spectacles prévus en 2022. Le directeur artistique Dany Poulin confirme. «Nous y allons de manière tentative. On commence avec quatre spectacles et si tout va bien, si les gens sont là, on pourra envisager une pleine saison en 2023.»

Bien sûr, LGS est un bel appât, et il y aura de quoi plaire aux amateurs de musique tous les mois jusqu’à la fin de l’année. Le 22 octobre, c’est la formation 21 Gun Salute, un groupe hommage à AC/DC, qui débarquera à Sturgeon Falls. Le 26 novembre, Michaël Rancourt présentera son spectacle Les Années Jukebox… De Piaf à Sinatra. Le 3 décembre, le groupe CCR Reborn rendra hommage à Creedence Clearwater Revival pour un party de Noël inoubliable.

Les billets pour les quatre spectacles seront en vente dès le 28 juillet au bureau du CANO ou au magasin Stop & Shop. Comme avant la pandémie, les gens pourront même réserver leur siège ou une table entière à coût additionnel.

«Le plus beau gage de confiance serait que les gens achètent tous leurs billets en même temps à l’avance. Ça serait signe que nous pouvons commencer à planifier une nouvelle saison!»