Émotions fortes au premier défilé de la Fierté à Sturgeon Falls

Les artistes drag et membres du comité de la Fierté Nipissing Ouest, Ladder (Sébastien Michel), Quinta Sential (Ryan Conway) et Jenna Seppa (Michel Gervais) saluent la foule pendant le tout premier défilé de la Fierté à Sturgeon Falls le 17 juin.











Le député fédéral de Nickel Belt, Marc Serré, a défilé aux côtés des membres du comité de la Fierté de Nipissing Ouest.









Kathleen Thorne Rochon, maire de Nipissing Ouest, a marché dans le défilé de la Fierté à Sturgeon Falls.



Le député provincial de Timiskaming-Cochrane, John Vanthof, s’est joint à la procession du tout premier défilé de la Fierté de Nipissing Ouest.



Les membres du comité de la Fierté et leurs amis étaient accueillis chez Sonia’s Patio après le défilé. De gauche à droite : Roxanne Desrosiers, Luc Charles, Bobbi Rolling, Ryan Morin, Sébastien Michel, Sonia Hotte (propriétaire de Sonia’s Patio), Jenna Seppa (Michel Gervais), Quinta Sential (Ryan Conway), Stéphanie Fortin, Catherine Gervais, Robert Gervais et Lynne Gervais.







Christian Gammon-Roy

IJL – Réseau.Presse

Tribune

Le Nipissing Ouest a vu son tout premier défilé de la Fierté le samedi 17 juin, et la procession a été accueillie avec enthousiasme par une bonne foule longeant les rues du centre-ville de Sturgeon Falls. Plus d’une douzaine de chars allégoriques et d’organismes ont fait le parcours de la rue Ethel à la rue King en remontant ensuite la rue Main, une procession joyeuse et colorée qui véhiculait un message d’amour et d’inclusion. Pour les membres du comité de la Fierté de Nipissing Ouest, c’était un moment fort en émotion lorsqu’ils ont constaté le nombre de partisans tout le long du parcours – signe de l’ouverture de leur communauté.

«Nous ne savions pas à quoi nous attendre, c’était notre premier défilé. On veut toujours que ça se passe bien, évidemment. Mais c’était vraiment touchant de voir la communauté se rassembler et être présente en si grand nombre, et de voir, par exemple, en commençant la parade sur [la rue] Ethel, qu’il y avait déjà du monde, et que lorsque nous avons tourné sur [la rue] King, il y avait du monde jusqu’au centre-ville! C’était très émouvant et très agréable à voir,» exprime Lynne Gervais, cofondatrice et membre du comité de la Fierté.

Ce moment a été mentionné à maintes reprises comme l’un des plus marquants pour les participants au défilé. Michel Gervais, président de Fierté Nipissing Ouest, et Sébastien Michel, vice-président, ont aussi été très émus lorsqu’ils ont franchi la rue King. Tous deux se souviennent de la foule qui longeait les deux côtés de la rue et qui s’étendait de l’angle de la rue Ethel, dans le quartier résidentiel, jusqu’à l’angle de la rue Queen, au centre-ville. Sébastien Michel dit que cette scène l’a laissé «bouche-bée.»

Il aura fallu plusieurs mois de travail au comité pour en arriver à ce moment déterminant. «En janvier ou février, nous nous sommes réunis à nouveau et c’était la première chose à l’ordre du jour, nous voulions absolument faire un défilé cette année,» raconte Michel Gervais. Bien sûr, c’était prévu depuis la création du comité au début 2020, puis la pandémie a étouffé le projet pendant trois ans. Cette année, le comité n’allait reculer devant rien. Le président explique qu’ils ont eu environ quatre mois pour tout préparer : envoyer les invitations, assurer la logistique, présenter au conseil municipal et faire la promotion. «Le délai était court et il y a eu des contraintes, mais cela montre bien le dévouement du comité et le travail acharné qu’il a fourni pour que l’événement ait lieu,» confirme Michel.

Le résultat était éloquent. Les gens avaient le cœur à la fête, acclamant l’arrivée des chars. «Le temps a été très clément avec nous, les drag queens. Il ne faisait pas trop chaud, c’était super. Nous n’aurions pas pu rêver d’une meilleure journée,» dit Michel, qui incarnait la fabuleuse Jenna Seppa aux côtés des drags queens Quinta Sential (Ryan Conway) et Ladder (Sébastien Michel) sur le char allégorique du comité.

Plusieurs organismes communautaires se sont joints à la manifestation avec leurs propres chars et banderoles, notamment la municipalité de Nipissing Ouest, le Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest et des étudiants des écoles secondaires locales. Des représentants de tous les niveaux de gouvernement ont marché dans le défilé : le député fédéral de Nickel Belt Marc Serré, le député provincial de Timiskaming-Chochrane John Vanthof et la maire de Nipissing Ouest Kathleen Thorne Rochon y étaient. Des organismes de North Bay et de Sudbury, dont North Bay Pride et Squad Sudbury, sont aussi venues apporter leur soutien.

«Lorsque nous avons tourné sur la rue King et que nous avons vu toutes les personnes venues soutenir le défilé, nous étions tellement ravis. Je suis très fière que notre communauté ait adopté les principes d’inclusion et d’acceptation et qu’elle ait envoyé le message que nos résidents 2ELGBTQ+ peuvent se sentir chez eux ici ,» a déclaré Mme Thorne Rochon.

Catherine Levac-Lafond, responsable du développement communautaire pour la municipalité, a marché au nom de la ville aussi, après avoir travaillé en étroite collaboration avec le comité de la Fierté pendant l’organisation. «Comme le char allégorique de la ville était en tête du défilé, c’était un sentiment merveilleux de voir la communauté se rassembler et porter ses couleurs. Je tiens à féliciter le comité de la Fierté Nipissing Ouest et je me réjouis de travailler avec lui sur de futurs projets,» a-t-elle affirmé.

La fête s’est poursuivie même après le défilé, avec une célébration au resto-terrasse Sonia’s Patio, qui avait décoré son espace aux couleurs de la Fierté, et qui proposait un assortiment arc-en-ciel de cocktails au Jell-o, de petits gâteaux colorés et de barbe à papa.

Maintenant que le mois de la Fierté tire à sa fin, le comité a prévu une réunion pour faire le point et discuter de ses projets d’avenir. Michel Gervais explique qu’il faut examiner les résultats des activités de levée de fonds. «Nous espérons qu’avec ces fonds, nous pourrons continuer à travailler avec les écoles et organiser d’autres événements.» Une chose semble faire l’unanimité : l’année prochaine, les organisateurs veulent voir plus grand, et pas seulement avec le défilé.

Il pourrait s’agir de combiner un défilé de la Fierté avec des activités comme la Fête de la Fierté de l’année dernière. Sébastien Michel affirme que c’est «définitivement ce que je vise, et j’en ferai part au comité. Je pense qu’avec le temps et la participation, nous n’aurons pas d’autre choix que d’aller plus grand. D’autant plus avec les réactions que nous avons eues, les gens nous demandaient déjà quand aurait lieu le spectacle de drag. On aurait pu en faire un cette fin de semaine, laissez-moi vous dire!»

Lynne et Michel Gervais voudraient voir des activités tout au long du Mois de la Fierté, et peut-être même pendant tout l’été. Sébastien Michel est d’accord, mais il précise qu’il faudrait peut-être élargir le comité pour avoir plus de bénévoles. «Nous pourrions ainsi organiser plus d’événements et peut-être créer des sous-comités pour certaines choses. Par exemple, un pour le défilé, un pour les spectacles de drag, les événements commandités, les collectes de fonds; nous pourrions certainement diviser ces tâches et faire avancer les choses,» décrit-il.

Cette énergie s’accompagne d’un nouveau niveau de confiance parmi les membres du comité de la Fierté. Le soutien de la communauté et l’absence de perturbations anti-queer pendant le défilé ont permis d’apaiser certaines craintes que le comité avait avant l’événement. Bien qu’ils avaient prévu une présence policière dans l’éventualité de telles perturbations, ils sont heureux et soulagés qu’aucune intervention ne se soit avérée nécessaire. Sébastien Michel dit qu’ils se sentent ainsi rassurés et qu’ils pourront être moins réservés dans l’organisation d’événements à l’avenir, qu’ils vont pouvoir «se lancer à fond.»

Évidemment, devant ce succès, le défilé de la Fierté deviendra un événement annuel et le comité espère voir encore plus de participation la prochaine fois, avec un an de préavis. «Ce serait formidable de voir plus d’entreprises locales s’impliquer,» déclare Michel Gervais. Lynne Gervais ajoute que les petites entreprises situées le long du parcours pourraient installer des kiosques l’année prochaine, ou simplement marcher dans le défilé si elles n’ont pas le temps de décorer tout un char. Cependant, Sébastien Michel a un grand souhait pour la prochaine fois : «Peut-être un camion de pompier, parce que ce n’est pas une parade sans camion de pompier!»