Des peintures murales arrivent du Manitoba pour embellir Sturgeon Falls

L’artiste se sent lié à la communauté de Nipissing Ouest

Isabel Mosseler

Tribune

La semaine dernière, Marcel Fortin a fait le long voyage de Lac du Bonnet, au Manitoba, jusqu’à Sturgeon Falls pour déposer deux fresques spectaculaires dans le cadre du projet d’embellissement du centre-ville de Sturgeon Falls. Dimanche après-midi, ses deux peintures, l’une représentant un orignal et l’autre un grand brochet, ont été installées sur la clôture du restaurant Sonia’s Patio, en face de la fontaine municipale. L’événement a été célébré en présence de membres de la famille de M. Fortin, qui habitent le Nipissing Ouest.

Qu’est-ce qui a poussé cet artiste manitobain à parcourir une si grande distance pour apporter sa contribution à un projet local? M. Fortin a des racines et de bons souvenirs à Field, sa mère fêtait son anniversaire à North Bay et une bonne partie de sa famille demeure dans cette région. Il admire beaucoup le projet entrepris par Gayle Primeau pour embellir Sturgeon Falls. C’est un artiste qui a passé des années à se perfectionner, et il voulait partager son talent.

Marcel Fortin n’est pas un homme très bavard. C’est un homme de plein air, plutôt discret. Il est membre de la page Facebook de la galerie d’art locale, WN Art Gallery, depuis des années; il y a partagé plusieurs de ses peintures en ligne et s’est fait de fervents adeptes dans le Nipissing Ouest. Sur sa page de médias sociaux, on trouve de jolies représentations de la ville de Field, dont l’une est exposée dans le centre d’hébergement pour personnes âgées de Field. «Je suis né à Sturgeon Falls en 1967,» a-t-il révélé lors d’un entretien téléphonique. «J’ai vécu à Field jusqu’à l’âge de six ans, je crois. Ensuite, nous avons déménagé à North Bay. Mon père travaillait à North Bay. À l’âge de 25 ans environ, j’ai déménagé en Colombie-Britannique.» C’est là qu’il a rencontré son épouse. Elle est originaire de Lac du Bonnet, au Manitoba, «et c’est là que nous vivons maintenant.»

Il semble que M. Fortin n’ait pas vécu très longtemps à Field, mais qu’il ait gardé un lien serré avec cette communauté. Pourquoi ? «Mes grands-parents vivaient là-bas. Et j’ai un oncle qui y habite encore.» Field est un endroit où il revient toujours, un lien ancestral qui lui tient à cœur. «Je n’ai jamais voulu partir.» L’artiste adorait ses grands-parents, sa famille, l’endroit d’où il venait. Cet amour se lit dans son art par des représentations réalistes de la vieille ville, tout comme sa passion pour l’histoire et la nature. M. Fortin utilise de vieilles photos, ou des photos que les gens lui envoient, et construit ses tableaux à partir de ces points de référence. «En général, je prends une photo, ou quelqu’un m’envoie une photo, et je la fais,» explique-t-il. «Lorsque j’ai commencé, quand j’étais plus jeune, je dessinais beaucoup. J’ai commencé par la peinture à l’eau, puis je regardais Bob Ross le dimanche matin à la télévision et j’ai beaucoup appris de lui.»

M. Fortin est autodidacte. Il n’a jamais suivi de cours d’art formels. Il a commencé à dessiner au crayon, est passé du dessin à l’aquarelle, puis à l’huile – son médium préféré. Il reçoit de nombreuses commandes, de paysages, d’animaux domestiques – chiens et chats. L’art n’est pas sa principale source de revenus ; il s’agit plutôt d’une entreprise privée, contemplative, paisible et quelque peu accaparante – il y consacre beaucoup de temps.

Qu’est-ce qui l’a incité à faire cette grande contribution à Sturgeon Falls? «La dame. Gayle Primeau,» répond-t-il en riant. «Elle me harcèle. …Cela fait trois ans qu’elle me le demande et j’ai eu du mal à le faire… Cette année, j’ai cédé et je me suis dit ‘OK, je vais le faire’.» C’est évidemment une blague, car non seulement il l’a fait, mais il l’a fait deux fois ! Deux peintures murales, c’est toute une commande, un don de son temps – un cadeau du Manitoba, à Sturgeon Falls. «J’ai beaucoup de gens qui me suivent depuis Sturgeon. Ils aiment mon travail. [C’est aussi] une façon de rendre à la communauté ce qu’elle m’a donné.»

La dernière visite de M. Fortin remontait à deux ans. Il aime rendre visite à sa mère à North Bay au moins une fois tous les deux ans. Cette année, il a combiné la visite d’anniversaire de sa mère avec la présentation de son cadeau à la communauté.

