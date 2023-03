Une première parade de la Fierté cette année

Le Nipissing Ouest verra enfin sa toute première parade de la Fierté gaie au mois de juin. Les membres du comité de la Fierté de Nipissing Ouest Michel Gervais et Ryan Morin ont présenté au conseil leur programmation 2023, puis demandé le soutien du conseil et la déclaration du mois de juin comme Mois de la Fierté.

«Fierté Nipissing Ouest a comme but de promouvoir l’unité, l’inclusion et la sensibilisation quant à l’identité sexuelle et la diversité. Nous voulons créer un sens d’appartenance communautaire et des espaces sécuritaires et accueillants pour les personnes LGBTQ2+ ainsi que leur famille et leurs alliés. L’importance d’avoir un comité de la Fierté dans le Nipissing Ouest, c’est d’augmenter la visibilité dans les régions rurales du Nord de l’Ontario, et soutenir les personnes LGBTQ2+ qui ont moins d’accès aux ressources en raison de notre emplacement isolé,» d’expliquer Ryan Morin.

Michel Gervais a parlé de la programmation prévue. «Au cours des dernières années, nous avons fait la proclamation le 1er juin à midi et nous aimerions que ça se fasse encore cette année et que ça devienne une célébration annuelle à la baie Minnehaha… Nous voulons voir des élèves et des jeunes parler, et tous les employés municipaux sont invités et… tout autre membre du conseil peut aussi parler pendant l’évènement… Notre deuxième demande, c’est de pouvoir installer les drapeaux de la Fierté au centre-ville de Sturgeon Falls.» Le groupe a aussi offert des drapeaux pour les autres communautés du Nipissing Ouest qui voudraient les installer.

«La troisième demande, c’est pour notre plus gros évènement cette année. Nous comptons faire une parade de la Fierté et nous aimerions que la municipalité soit partenaire dans cette initiative.» L’évènement aurait lieu le 9 juin 2023 à 13 h. Fierté Nipissing Ouest espère faire fermer certaines rues pour la procession, qui inclura des chars allégoriques, de la musique, des discours et une célébration dans les rues.

La mairesse Thorne Rochon a reçu la présentation avec enthousiasme. «Nous apprécions tout le travail que fournit le comité de la Fierté… et l’importance pour nos jeunes, et pour les plus âgés, de se sentir chez-eux et acceptés dans leur communauté et dans leur identité. J’aimerais, au nom du conseil, vous remercier… parce que je sais que vous avez investi beaucoup d’efforts et fait beaucoup de levées de fonds et de sensibilisation, et ça se voit. Pour chacune de vos contributions, il y a une personne de plus dans notre communauté qui se sent enfin à l’aise et acceptée. On ne peut pas assez vous remercier.»