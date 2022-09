Une œuvre qui invite à la contemplation

Une nouvelle installation d’art a été érigée au centre-ville de Sturgeon Falls, sur la façade sud du magasin Aliments en vrac, et c’est l’œuvre collaborative de deux artistes, Vero Coya (Véronique Gervais) et Kim Peterson. Les six tableaux distincts se marient pour former un ensemble qui invite à la contemplation et l’introspection. Les quatre éléments évoqués par Vero Coya flanquent l’arbre de vie de Kim Peterson, le tout s’harmonisant autour d’un thème spirituel.

Vero Coya

Véronique Gervais, dont le nom d’artiste est Vero Coya, habite maintenant l’Australie avec son partenaire. Elle a travaillé sur ses quatre tableaux l’hiver et le printemps dernier, pendant un séjour de 6 mois dans le Nipissing Ouest. «Mon but, c’était de représenter les éléments, la terre (le corps), l’air (le mental), l’eau (l’émotion), et le feu (l’esprit)… Dans mes œuvres, je représente toujours la nature et les êtres. Dans chaque pièce, vous trouverez le soleil ou la lune, avec un visage. Mes œuvres sont toujours symboliques.» Elles ont aussi une esthétique bien distincte, avec des couleurs terreuses et pastelles. «Même si c’est une œuvre collaborative et les pièces seront agencées, chaque tableau est distinct.»

Véronique est originaire de Nipissing Ouest. Après son secondaire, elle a suivi un cours d’art et design à Georgian College à Barrie, où elle a pu expérimenter avec divers médiums : poterie, peinture, sculpture et ainsi de suite. «J’ai continué et maintenant je travaille à mon compte. Je conçois des logos et je fais des illustrations sur commande, puis des tatouages. Ça prend du temps pour bâtir une carrière en arts, mais c’est très satisfaisant lorsqu’on y arrive.» Véronique a 27 ans.

Elle était ravie de pouvoir contribuer au projet des fresques murales initié par Gayle Primeau. «J’adore ça et je suis très reconnaissante envers Gayle et fière d’elle pour tout ce qu’elle a réussi à faire. L’art sur la place publique apporte beaucoup à la collectivité, c’est très important (…) Lorsqu’on marche en ville et qu’on aperçoit un tableau, ça peut changer notre humeur (…) On se sent moins seul.»

«Je voyage beaucoup et j’ai vécu partout dans le pays et à l’étranger, alors quand je suis rentrée au Nipissing Ouest pendant six mois, j’ai appelé Gayle pour mentionner que je suis artiste et que je voulais faire une fresque si possible.» Elle a terminé, puis au printemps elle est partie s’installer avec son mari australien sur son continent. Mais elle a laissé sa trace! Ses quatre tableaux ont été entreposés jusqu’à ce que Kim Peterson termine son tableau central. Ainsi, Véronique a vu l’installation finale seulement en photo. «C’est un peu triste, mais ça va; je le verrai lors de ma prochaine visite.»

Kim Peterson

Kim Peterson a intitulé son tableau «I AM» (Je suis). «En regardant ce tableau, rappelez-vous de regarder à l’intérieur de votre cœur et de réaliser vos propres désirs de liberté, paix, harmonie et joie,» invite-t-elle. On y voit un arbre avec des branches en fleurs émergeant de racines en lotus, avec un arc-en-ciel circulaire en arrière-plan et une bande lumineuse en avant-plan. Elle y a intégré des éléments de géométrie sacrée. Le symbolisme saute aux yeux, puis se révèle de plus en plus avec la contemplation.

«Lorsque Gayle m’a abordée, j’ai dit oui, même si je n’avais jamais travaillé de cette façon. La plupart du temps, je ne sais pas ce que je vais peindre en commençant; je laisse venir l’inspiration et je ne sais pas moi-même ce que ça va donner. Je vois une image abstraite et je travaille avec cette énergie. Donc faire quelque chose sur commande, où je devais collaborer avec d’autres personnes, je savais que ça représenterait un défi mais il fallait que je le fasse.»

Elle a consulté Alice Giroux, propriétaire du site et commanditaire, et heureusement leurs visions s’alignaient. «Elle m’a montré une photo d’un arbre, quelle synchronicité! Je lui ai demandé ce que ça représentait pour elle, et elle a parlé d’équilibre… J’ai parlé de médecine holistique, de son magasin, de santé… Il faut avoir l’équilibre dans tous les aspects de sa vie, mental, émotionnel, physique et spirituel, et beaucoup de personnes ne sont pas assez attentives à cela. Lorsqu’on peut équilibrer ces quatre aspects, on ouvre un portail à son moi intérieur et aux vibrations plus élevées.»

Elle a demandé à Vero Coya de représenter ces quatre aspects, pendant qu’elle ferait le portail. «Nous avons lancé plein d’idées… Alice a fait partie de ces discussions, et c’était magnifique.» Une belle collaboration, en effet, et une très belle œuvre comme résultat.