Une grange explose à River Valley ; la PPO enquête

Vers 2 h du matin le samedi 16 juillet, le petit village de River Valley a été secoué par une explosion qui a rasé une grange derrière le Magasin Dupras. Selon des témoins, le feu brûlait depuis quelque temps avant l’explosion, mais les pompiers ont été alertés seulement à 1h44 du matin. Le fils d’un des propriétaires estime les pertes à environ 170 000$, puisque tout le contenu de la grange a été détruit, et rien n’était assuré.

Chris Donkers est co-propriétaire du bâtiment, qui faisait partie d’une propriété achetée le 1 avril 2021, comprenant le magasin et l’ancienne usine de feu Hector Giroux. L’un des bâtiments comptait des appartements alors que la grange servait d’entrepôt. C’était anciennement une usine de pierres tombales.

Les détails restaient vagues mardi parce que les pompiers étaient accaparés par un autre incendie important à Sturgeon Falls et ne pouvaient donc pas répondre aux questions sur cet incident. M. Donkers a révélé à la Tribune qu’il y aurait deux suspects, des personnes locales connues par les autorités qui avaient été vues autour de la grange la veille. Il n’a pas mâché ses mots. «On soupçonne que deux gars locaux volaient de l’essence et se cachaient derrière la grange, puis quelque chose a mal tourné. Il y a eu une explosion et la situation est devenue incontrôlable et ils n’ont pas pu maîtriser. Je me suis réveillé à 1h45, c’est un gros «bang» qui m’a réveillé. J’ai bondi dans mon lit et je me suis levé très vite.»

Selon M. Donkers, le premier pompier au site lui a dit que le feu brûlait depuis quelque temps déjà. «C’était pas mal intense. J’ai pris un tuyau d’arrosage pour arroser cet édifice (montre du doigt une remise derrière le Magasin Dupras), et je portais juste un pantalon court et j’ai dû m’arroser parce que la chaleur qui se dégageait du feu me brûlait. J’ai un nouveau respect pour le travail des pompiers. Ils sont arrivés un peu tard, mais compte tenu de la distance à parcourir pour se rendre ici, ils ont bien travaillé et ils ont vite maîtrisé le feu. (…) Ils ont assuré, ils ont protégé les bâtiments environnants et ils ont éteint le feu.»

Selon Rolly Larabie, conseiller municipal du quartier 6 (River Valley), le propriétaire du magasin, Gilles Dupras, a vu le revêtement de son bâtiment sur le point de prendre feu et une fenêtre cassée par la chaleur, donc les pompiers ont redirigé un jet d’eau sur l’arrière du magasin pour le protéger.

