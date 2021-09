Une fresque évoque les racines de la médecine moderne

L’ancêtre des pharmacies modernes, c’est l’apothicaire, ce lieu fascinant où l’on pratiquait l’extraction et le mélange de composantes médicinales de diverses plantes pour en faire des remèdes à tous les maux. Lorsque l’artiste locale Camille Glodeck a été mise en contact avec Daniel Chénier, pharmacien chez Life Care Pharmacy à Sturgeon Falls, les deux ont voulu honorer cette tradition ancienne par une nouvelle fresque murale.

Le vendredi 3 septembre, un triptyque a été érigé sur la façade est de la pharmacie, et l’artiste est ravie du résultat; son œuvre est parfaitement encadrée et mise en valeur par le mur gris foncé. Camille Glodeck fait maintenant partie de la grande famille des contributeurs au projet des fresques murales qui embellit le centre-ville de Sturgeon Falls.

«Vera [Charles], ma belle-mère, commençait sa fresque et j’ai exprimé mon enthousiasme en disant «oh, ça a l’air amusant, j’aimerais bien faire quelque chose comme ça,»» raconte Camille. Sa belle-mère l’a donc mise en contact avec Gayle Primeau, coordonnatrice du projet, qui met en lien les artistes et les commanditaires des fresques.

«Gayle voulait parler à Daniel parce qu’elle ne savait pas ce qu’il voulait exactement, mais nous avions une idée générale impliquant des plantes et des médicaments. Peu de temps après notre conversation, j’avais l’idée en tête et j’ai fait un croquis très rapidement. Nous ne pouvions pas discuter en personne. Il ne voulait pas que ça représente la phytothérapie, mais que ça évoque le fait que la plupart des remèdes viennent de composantes dérivées des plantes, ce que bien des gens ne savent pas. J’ai donc décidé de garder un fond blanc. Je voulais que ce soit comme un carnet d’ordonnances, propre et clinique, pour évoquer la partie médecine et pharmacie. C’est pour ça que le panneau du centre représente l’ancienne pharmacie.»

Ce panneau présente les anciens outils du métier : mortier et pilon pour broyer les éléments, balance pour peser, théière pour infuser, flacons. Les deux autres panneaux illustrent des plantes médicinales. «Je voulais que les plantes ressortent vraiment, d’où les couleurs vives de jaune, rose, mauve. [Daniel Chénier] était très emballé après notre conversation, car j’avais bien saisi ce qu’il voulait, et c’est parti de là.» Le sujet était bien choisi, effectivement, car Camille s’intéresse aussi aux plantes médicinales.

