Une balançoire offerte aux résidents d’Au Château

Les résidents d’Au Château peuvent profiter d’une balançoire toute neuve grâce à une initiative de l’Union culturelle des Franco-ontariennes, cercles de Sturgeon Falls et de Verner. Le groupe de SF, mené par Rachelle Binette, Jeanne d’Arc Maurice, Yollande Bigras et Noëlla Pitre, a collaboré avec celui de Verner, représenté par Madeleine Ménard, Marie-Paule Dermers, Irène Lafantaisie et Jeanne Beaudry, sur une levée de fonds pour l’achat de la balançoire. Parmi les commanditaires, on compte aussi les Filles d’Isabelle, les Châtelaines, les Chevaliers de Colomb (SF) et Knights of Columbus (Our Lady of Sorrows). «Nous tenons à les remercier pour leur contribution continue envers l’amélioration de la qualité de vie de nos résidents,» d’exprimer Jacques Dupuis, directeur d’Au Château.

