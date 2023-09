Une assistance record au 35e pow-wow de la Première nation Nipissing

Sassa Linklater a été couronnée Mlle Nipissing 2023.







Isabel Mosseler

IJL – Réseau.Presse

Tribune

Le 35e Pow-wow traditionnel de la Première nation Nipissing a connu une affluence record les 2 et 3 septembre. Bien que personne n’ait pu fournir de chiffres précis, le maître de cérémonie Bob Goulais a annoncé qu’environ 2 600 personnes avaient assisté le samedi, et la foule était nombreuse le dimanche aussi. Brady Penasse, l’un des responsables du comité organisateur, s’est dit très satisfait du résultat, du nombre record de vendeurs (plus de 55) et de tous les commentaires qu’il a reçus des membres, des invités d’autres Premières nations et du grand public.

«C’était énorme. C’était étonnant, très étonnant par rapport à l’année dernière, de voir le nombre de personnes présentes le samedi,» se réjouit M. Penasse. Il n’avait pas de chiffres précis pour le dimanche, mais il est confiant que l’assistance était aussi en hausse. L’année dernière, en 2022, c’était le premier pow-wow en personne depuis le début de la pandémie. Cette année, les gens étaient prêts à revenir en force pour profiter de l’événement communautaire.

Le pow-wow se tient désormais à Garden Village, derrière le bureau administratif de la bande, et non plus sur le terrain traditionnel de Jocko Point, pour des raisons logistiques. Le nouvel emplacement offre des avantages stratégiques, dont plus de places de stationnement, plus d’espace pour les vendeurs et des prises électriques. Le déroulement a été sans heurt. «Nous avons doublé le nombre de préposés au stationnement et d’assistants (…), et le stationnement a été beaucoup plus fluide, avec plus de panneaux de signalisation. Le temps était magnifique aussi,» a déclaré M. Penasse.

Le thème de cette année était Maamwi Kweji-Giyakwaadziyang («Essayons de suivre un bon chemin ensemble»). M. Penasse explique que ce thème a été choisi pour signaler, à tous les membres aux prises avec divers problèmes, que la collectivité est là pour eux, parce qu’un pow-wow n’est pas simplement une fête, c’est un événement culturel qui se veut inclusif. Le comité du pow-wow souhaitait que le thème reflète leur volonté de travailler ensemble vers une vie équilibrée. «Nous voulions tenir compte des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, de substances ou d’autres problèmes de ce genre. Culturellement, nous insistons beaucoup sur l’importance d’une vie saine et sans substances. (…) C’est pourquoi le thème de cette année était d’inclure ces personnes dans nos rassemblements, nos fonctions et nos événements.»

Le vendredi soir, un concours était organisé pour couronner «Mlle Nipissing» 2023, le titre remporté par Sassa Linklater. Angel Armstrong, l’une des organisatrices, a décrit le concours. «Les candidates sont jugées sur leur capacité à s’exprimer en public, leurs contributions à la vie communautaire et leur bénévolat. Nous avons une partie consacrée à la danse, mais il ne s’agit pas seulement de savoir qui est la meilleure danseuse. Nous examinons également la façon dont elles se tiennent en dansant. Nous avons eu le plaisir de les entendre toutes parler de leur communauté de manière si positive. Cette année, nous avons ajouté pour la première fois un talent aux critères d’évaluation et nous avons vu des prestations formidables! Nous avons cherché quelqu’un qui puisse fièrement représenter la Première nation Nipissing, prendre la parole lors d’autres pow-wows et événements sur l’île de la Tortue, et nous représenter par la danse.»

Le samedi soir, pour la première fois, une danse compétitive de la robe à clochettes a été organisée, attirant des danseuses de toute la région. Brady Penasse explique : «Normalement, notre bâton à exploits et nos drapeaux doivent être [retirés] avant le coucher du soleil, c’est ce que nous avons fait, et cela se passe normalement à 19 heures. Cette année, une fois cette étape franchie, nous avons enchaîné avec une soirée spéciale, une danse de la robe à clochettes. La journée a donc été très, très longue. Je pense que nous avons fini de chanter à 21h45. Samedi a été une grosse, grosse journée, une longue journée.» Il a ajouté qu’il s’agissait d’un événement un peu controversé parce qu’un pow-wow traditionnel n’est pas la même chose qu’un pow-wow de compétition. «Il s’agissait plutôt d’un événement en marge, pour rendre service aux danseurs et aux gens, et pour le plaisir. Au final, les cinq meilleures danseuses ont choisi des enveloppes sans savoir ce qu’elles contenaient. «Les danses compétitives sont un événement spécial qui attire beaucoup plus de monde à notre pow-wow, et je sais que nous avons battu des records.»

Il y avait une grande variété de vendeurs : des artistes, des artisans, des vendeurs de plats traditionnels, de bijoux, de vêtements, des tatoueurs, des organismes tels le Service policier Anishinabek. Il y avait quatre tambours, le tambour hôte étant Ottawa River Singers et le tambour co-hôte, Eagle Flight. L’ancien combattant en tête de la procession était Patrick Stevens Jr. et les aînés du pow-wow étaient Evelyn McLeod et Dan Commanda. Un tipi a été monté pour abriter le feu sacré et permettre des enseignements traditionnels. Glenna Beaucage et Michael Couchie ont dirigé les cérémonies. Tyler Dokis était le gardien du feu. Brady Penasse a déclaré : «Tyler Dokis a tout organisé (…), de rassembler nos gardiens du feu pour qu’ils s’occupent de notre feu sacré pendant ces quatre jours, et il fait un travail extraordinaire.»

Il est également élogieux envers tout son comité organisateur, composé de Rodney Commanda, Katelynn Goulais, Blair Beaucage et Mindy Lariviere. Cette année a été un triomphe grâce à leurs efforts, et les félicitations ne cessent d’affluer. M. Penasse en est à sa deuxième année comme organisateur. «Je me sens vraiment très honoré et c’est agréable de voir mes efforts et mon travail porter leurs fruits, de voir le plaisir et la célébration et de voir que cela met en valeur la vie des gens. Cela apporte beaucoup de joie.» De nombreuses personnes ont également exprimé leur admiration devant les talents de maître de cérémonie de Bob Goulais. «Oh oui, il est phénoménal! On a presque l’impression que sans lui, ça ne serait pas vraiment notre pow-wow. (…) Bob est d’ici. C’est un membre de la communauté, il voyage partout et il est très instruit, c’est une personne incroyable, très réputée et appréciée de tous. Il fait honneur à la nation Nipissing.» M. Goulais fait en sorte que tout le monde au pow-wow se sentent à l’aise. Il explique les protocoles aux invités, insuffle beaucoup d’humour et enseigne aux gens la culture des pow-wow.

Le pow-wow de la PNN est un événement phare pour la communauté. Tout le monde y met sa participation et il est rare de voir autant de visages souriants. Brady Penasse résume en ces termes: «Il y a beaucoup de travail d’équipe et une grande participation de la part de notre communauté et de l’administration de la PNN, ainsi que beaucoup de gens qui aident dans les coulisses, et c’est incroyable de rassembler les gens de cette façon.»