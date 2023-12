Une artiste locale explore notre relation avec la nature

Julie Ann Bertram

Contribution spéciale à la Tribune

Stéphanie Dupuis, une artiste contemporaine franco-ontarienne basée à Nipissing Ouest, présente actuellement sa première exposition solo à North Bay. L’exposition intitulée «La nature en nous/The nature within us» est présentée à la galerie WKP, au Capitol Centre, jusqu’au 19 décembre.

L’exposition a été inaugurée lors du Downtown Gallery Hop de North Bay, le 17 novembre, et plusieurs personnes de Nipissing Ouest et d’ailleurs étaient présents pour fêter l’événement, à la grande joie de l’artiste. «Le vernissage s’est très bien déroulé. Beaucoup de gens sont venus m’appuyer et il y avait plusieurs activités artistiques en même temps. Le plus important, c’est que beaucoup de membres de ma famille sont venus ; j’ai un oncle âgé qui vient de subir une opération des yeux, il perdait la vue, et c’est un peintre absolument phénoménal, alors le fait qu’il voie mes peintures et qu’il me fasse part de ses commentaires a été un moment très touchant pour moi.»

Les parents de Stéphanie Dupuis, Nicolle et Michael Dupuis de Sturgeon Falls, étaient également présents et rayonnaient de fierté.

La collection de Mme Dupuis s’inspire de l’environnement naturel de Nipissing Ouest, où elle a grandi, pratiquant la randonnée, la chasse et la pêche. Elle a fréquenté les écoles La Résurrection et Franco-Cité avant de se rendre à Montréal, où elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts (peinture et dessin), avec une double spécialisation en études autochtones à l’Université Concordia en 2019. Après un stage en Nouvelle-Écosse et un contrat de travail à Sudbury, toujours pour des organismes artistiques et culturels, elle est revenue au Nipissing Ouest, où elle réside actuellement.

Les œuvres de Mme Dupuis sont pleines de profondeur et son travail «met en lumière les questions environnementales», décrit-elle. «Une grande partie est inspirée par notre place dans l’environnement, nos relations avec l’endroit où nous vivons et le changement climatique… la guérison… mais aussi ce que signifie la souffrance dans une période de détresse climatique. Il y a une hyperconscience de notre réalité climatique, avec toutes ces technologies qui nous le rappellent. Lorsque l’on sort dans la nature, on ressent l’enracinement, ce que ça signifie d’être humain… mais c’est déroutant. J’essaie de décortiquer tout cela avec mes peintures, ce que cela signifie de vivre dans le nord de l’Ontario et ce que cela implique en termes de responsabilités, étant donné qu’il y a beaucoup de dégâts environnementaux autour de nous. Beaucoup de peintures capturent un peu de pollution, il y a des textures de déversement de pétrole dans le fond, un peu de feu de forêt… il y a toutes sortes d’éléments dans chaque peinture. Il s’agit également d’un autoportrait psychologique, de la manière dont je me sens par rapport à ces questions. J’ai traversé des épreuves en santé mentale et pendant cette période, j’ai rencontré beaucoup d’autres personnes qui vivaient de l’éco-anxiété et du stress à propos de l’état du monde et de tous ces enjeux qui s’entremêlent. Je considère la peinture comme une forme de journal de bord, ça me permet de traiter un grand nombre d’émotions et de préoccupations difficiles, et une fois sur la toile, ça devient une entité à part entière.»

C’est une fois installée à nouveau au Nipissing Ouest que Mme Dupuis a «trouvé l’inspiration pour un grand nombre de ces peintures. Elles ont commencé à Montréal comme des pièces rejetées, en quelque sorte unidimensionnelles, et elles n’auraient pas vu le jour si je n’étais pas revenue au Nipissing Ouest. J’ai eu la chance de renouer avec toutes ces choses qui sont importantes pour moi.»

Conjuguant sa créativité et son amour pour le nord de l’Ontario, l’artiste en est venue à se demander pourquoi le Nipissing Ouest n’a plus de galerie d’art – et à vouloir changer cela. «Je ne sais pas ce qui est arrivé à la galerie locale, j’y travaillais. J’aimerais qu’il y ait plus d’espaces d’exposition à Sturgeon… J’ai travaillé dans une région rurale du Cap-Breton, à titre de conseillère en affaires auprès d’artistes, pour promouvoir leur travail, et ce type de fonction est nécessaire au Nipissing Ouest. Il n’y a rien de tel ici, pour que les artistes apprennent à promouvoir et à exposer, c’est pourquoi j’ai dû partir pendant huit ans. Les gens ont besoin d’aide pour trouver des ressources, comme des subventions, ou pour organiser une exposition animée par des bénévoles… il y a des façons d’organiser, il s’agit simplement de le faire et de bâtir un réseau. Je cherche à collaborer avec d’autres personnes. C’est formidable qu’il y ait des peintures murales et qu’il y ait tant d’artistes impressionnants dans le Nord, y compris des artistes autochtones – il y a une tradition artistique si forte ici qui ne se manifeste pas de la même manière qu’en ville.»

Stéphanie Dupuis est peut-être la personne qu’il faut pour aider à développer ces ressources au niveau local.

La galerie WKP expose les œuvres de Mme Dupuis jusqu’au 19 décembre, du mardi au samedi de 12 à 16 heures. Une fête de clôture aura lieu de 19h30 à 23h le samedi 16 décembre. Les billets sont vendus au prix de 25 $ et tout le monde est invité à se présenter en tenue de soirée pour célébrer l’aboutissement de la saison artistique 2023.