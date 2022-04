Une artiste de graffiti laisse sa marque à l’É. s. publique Nipissing Ouest

Le mois dernier, l’école secondaire publique Nipissing Ouest (ÉSPNO) a accueilli Mique Michelle, une artiste de graffiti métis originaire de Field pour concevoir et créer deux murales avec les élèves et le personnel.

Le 1er septembre 2019, l’école a changé son nom, son logo, et ses couleurs d’école afin d’afficher on identité francophone et distincte dans la communauté de Sturgeon Falls et des environs. De ce fait, la communauté scolaire a cru bon d’afficher sa fierté et de développer son sens d’appartenance avec la création de deux murales au deuxième étage de l’école.

Peintes à l’aérosol et aux pinceaux, ces œuvres affichent l’aigle, la nouvelle mascotte de l’école, représenté de couleurs vives avec un premier plan d’arbres qui affichent le paysage de la région de Nipissing-Ouest. Une des murales est orientée vers le nord, tandis que l’autre, vers le sud. Tout de même, elles partagent un thème similaire : l’identité.

De plus, Mique Michelle a ajouté le nom de chacune des 17 ½ communautés qui font partie de la municipalité, telles que Sturgeon Falls, Field, Cache Bay, Crystal Falls, et autres, pour souligner la diversité et l’inclusivité de l’école. Ainsi, Mique Michelle a également créé une murale dans la cafétéria partagée de l’école, ornant l’aigle bleu et turquoise parmi des étoiles rouges, le logo de Northern Secondary School.

Lors de cette activité, l’artiste de graffiti a également pu sensibiliser les élèves à divers sujets, ouvrant le dialogue sur les perspectives autochtones, les origines du graffiti et du hip-hop, et l’intégrité artistique. En effet, c’est grâce à cette conscientisation que les élèves et le personnel de l’école secondaire Nipissing Ouest ont conçu des murales qui rallient non seulement la valeur de l’identité, mais celle de l’inclusivité.

