Un rappel tangible du fléau des surdoses

Christian Gammon-Roy

IJL – Réseau.Presse

Tribune

Une cérémonie avait lieu au centre-ville de Sturgeon Falls la semaine dernière pour honorer le souvenir des victimes de surdose et pour dévoiler une plaque commémorative qui rendra plus visible ce fléau trop souvent caché. Une petite assemblée s’est formée autour de la fontaine de la rue King en ce matin frais et pluvieux du 19 octobre. La directrice du Centre Alliance, Lynn Perreault, a animé l’évènement et plusieurs invités ont parlé de la crise des opioïdes et son impact sur nos communautés.

C’est le maire-adjoint de Nipissing Ouest, Yvon Duhaime, la conseillère municipale Lise Sénécal, le Gimaa (chef) de la Première nation Nipissing (NFN) Scott McLeod et l’ainée de la PNN Evelyn McLeod qui ont conjointement dévoilé la plaque. Celle-ci vise à souligner la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, le 31 août. La plaque n’était pas prête à cette date, donc le dévoilement avait été reporté.

L’installation de la plaque était une initiative de l’Hôpital général de Nipissing Ouest et son Centre Alliance, le Centre de santé communautaire de NO, le Bureau de santé du district et la municipalité, avec des contributions d’entreprises et d’organismes locaux pour couvrir le coût de 3 005$.

«Cette plaque est un rappel tangible de la Journée de sensibilisation aux surdoses, (…) la plus grande campagne mondiale visant à contrer ce fléau et à enseigner au public que l’on peut prévenir ces morts,» d’indiquer le Centre de santé dans une déclaration publique.

Le Gimaa McLeod a rappelé que le problème des surdoses et de la toxicomanie «n’a pas de frontières, il ne s’arrête pas aux limites de la réserve ou de la ville. Il ne fait pas de distinction ou de discrimination, il touche tout le monde.» Il a souligné que la toxicomanie est disproportionnellement répandue parmi les collectivités autochtones en raison de l’impact durable de la colonisation et des abus subis par ces peuples. Selon lui, il est important d’honorer les personnes disparues en raison de dépendances et de problèmes de santé mentale. «Nous avons tendance, comme société, à leur coller une étiquette (…) comme si c’était de mauvaises personnes qui faisaient de mauvaises choses. En réalité, ce sont de bonnes personnes qui ont subi de mauvaises choses. Il ne faut pas oublier ça, et il faut réduire la stigmatisation autour de ces enjeux.»

M. Duhaime a parlé des familles et des amis qui restent et qui vivent avec cette stigmatisation après le décès d’un proche. «Tout le Nipissing Ouest partage votre deuil, reconnaît votre perte, et nous prions pour que cette crise s’arrête.» Sa collègue, Mme Sénécal, a affirmé l’engagement du conseil municipal à soutenir les organismes qui viennent en aide aux toxicomanes, puis elle s’est dit confiante que le prochain conseil partagera cette priorité.

Un résident local, Gary Leblanc, s’est confié au groupe. «Je suis ici comme grand-père, comme père, et comme oncle. J’ai un neveu qui est tombé dans la drogue et il n’a pas pu s’en sortir. Quelques jours avant, il avait décidé de se faire aider… mais dans son cas c’était trop tard.» La cérémonie s’est terminée par un moment de silence pour ces victimes et leur famille, et par un message d’espoir pour ceux qui peuvent encore s’échapper du cycle de la dépendance. Lynn Perreault voudrait que la plaque communique cet espoir à tous ceux qui la verront, afin qu’ils tendent la main au Centre Alliance pour s’en sortir avant qu’il ne soit trop tard.