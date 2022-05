Un parc unique en son genre à Lavigne

By

Le conseil d’administration du Centre communautaire de Lavigne (CCL) était ravi d’annoncer, la semaine dernière, que ses plans pour élargir et rehausser le parc de Lavigne iront enfin de l’avant. Le secrétaire du CCL, Jérôme Courchesne, ne pouvait contenir son enthousiasme.

«Nous avons reçu les fonds nécessaires de nos partenaires communautaires et des entreprises locales. Nous avons eu un don de 30 000$ du Centre social et culturel de Lavigne pour compléter les postes d’exercice au parc.»

Cela s’ajoute aux 20 000$ reçus de la Caisse Alliance et un octroi de 5000$ de Partenaires dans l’économie.

«Il y a quelques années, la communauté s’est ralliée pour construire un édifice au site de la patinoire. Après le développement du parc riverain, le conseil du CCL a commencé à planifier et prélever des fonds pour un aire de jeu. Au cours des ans et des conseils successifs, le projet a évolué. Nous avons pris la relève et continué le projet,» explique M. Courchesne.

En 2021, le conseil avait fait une demande de subvention, mais s’est trouvé en concurrence avec de nombreuses communautés pour les mêmes fonds. Les bénévoles ont persévéré, poursuivant la vision de construire l’aire de jeu mais aussi d’ajouter des postes d’exercice afin d’en faire un parc multi-usages pour toutes les générations. Il s’agira donc d’un parc tout à fait unique au Nipissing Ouest.

Jérôme Courchesne n’en est pas peu fier. «Au printemps l’an dernier, nous avons appris que la municipalité avait approuvé le budget pour la construction de l’aire de jeu, mais malheureusement il n’y avait pas assez d’argent pour les postes d’exercice. Nous étions ravis de savoir que nous allions avoir l’aire de jeu, c’est très important pour Lavigne. Il y a beaucoup de nouvelles familles dans la communauté, et beaucoup d’anciens qui ont grandi ici et qui reviennent avec leur famille. Les conseils antérieurs du CCL avaient bien compris le besoin.»

En effet, Lavigne était sans aire de jeu depuis 20 ans.

«Lorsque l’école a été fermée en 2002, ils ont enlevé l’aire de jeu. Depuis 2002, nous n’avons pas d’aire de jeu. Lorsque nous avons appris que la ville allait contribuer au financement de l’aire de jeu, nous sommes restés motivés… nous avons continué les levées de fonds… Cela a mené aux énormes dons reçus cette semaine.»

Il ajoute que la nouvelle est bien reçue par la collectivité. «Nous avons besoin de quelque chose pour les enfants, mais aussi pour les autres générations. Nous avons gardé cette vision, un parc multi-usages, et je suis heureux de dire que nous venons de commander l’équipement et les postes de mise en forme extérieurs seront installés d’ici la fin de l’été!»

Il y aura six postes, dont un tapis roulant, un vélo stationnaire, un vélo à position allongée, une machine elliptique, et un appareil de musculation accessible pour les personnes à mobilité réduite.

«Notre voulions quelque chose pour chacun, un parc qui répondrait aux besoins de toute la collectivité. Nous avons beaucoup de jeunes familles, et aussi beaucoup de retraités donc nous voulions quelque chose d’intergénérationnel. Les parents peuvent faire de l’exercice en surveillant les enfants qui jouent.»

Puis d’autres éléments sont prévus à la longue : quatre mâts et drapeaux pour rehausser l’apparence du parc, un gazebo pour fournir de l’ombre, quelques bancs… Si le groupe se permet de rêver grand, c’est grâce à la collaboration des organismes locaux, dont le CCL et le Centre social et culturel de Lavigne qui partagent maintenant des locaux.

