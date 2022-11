Un nouveau conseil prêt à se mettre au travail

Isabel Mosseler

Un tout nouveau conseil municipal a été assermenté le mardi 15 novembre à l’hôtel de ville de Nipissing Ouest. Le juge Colin Daniel McMorrow a présidé la cérémonie où chaque élu a prêté serment pour la prise de fonction et pour jurer son allégeance à la Couronne. La nouvelle mairesse, Kathleen Thorne Rochon, a donné son premier discours comme chef du conseil. «Nous avons un conseil très diversifié prêt à vous représenter et à apporter une nouvelle approche et une nouvelle direction à la gouvernance municipale,» a-t-elle déclaré.

Selon elle, le serment prononcé par chacun représentait un engagement à travailler «de manière collaborative pour le bien-être de nos résidents,» et la mairesse a promis de donner l’exemple par son propre comportement. Elle a commencé par une visite à l’hôtel de ville pour y rencontrer tout le personnel municipal. «Hier, c’était ma première journée et je suis allée le matin… Ce n’est pas de l’artifice, je veux vraiment travailler avec tout le monde et j’aime bien les gens là… Ils font tous leur travail et si nous nous entendons bien, nous pourrons accomplir bien plus. C’est la même chose à la table du conseil… Ce n’est pas nécessaire d’être d’accord sur tout (…), je respecte les opinions de chacun sur diverses questions. Ce qui importe, c’est la façon d’interagir avec les autres, de traiter les autres et de se parler, et le respect que l’on montre aux autres malgré nos divergences d’opinion.»

Mme Thorne Rochon a demandé à tous les conseillers de considérer l’ensemble de la municipalité, pas seulement leur quartier. «Le système des quartiers électoraux est très bien pour la représentation… Si quelqu’un veut qu’un problème soit abordé, il sait à quel membre s’adresser. Mais lorsqu’on délibère ensemble sur ces enjeux, il y a souvent un impact au-delà des frontières du quartier en question. Cela pourrait avoir des répercussions financières sur la municipalité, ou ça peut être un grand projet qui touche plus d’un quartier. Lorsque nous délibérons, il faut penser plus grand que notre quartier; nous représentons tous les contribuables, (…) et nous avons une responsabilité envers le tout et pour veiller à ce que la ville dans son ensemble prospère.»

Elle reconnaît que ce ne sera pas toujours facile. «C’est compliqué, c’est l’un des grands défis de cette communauté. Nous étions 5 municipalités et 17,5 cantons distincts; ce sont plusieurs différents endroits avec chacun leur caractère, chacun leur histoire. C’est le défi du Nipissing Ouest [amalgamé en une seule municipalité en 1999]; et l’autre défi, c’est notre vaste superficie.»

Même s’il y a beaucoup à apprendre pour le tout nouveau conseil, la mairesse a confiance. «Nous allons participer à une retraite au début de la nouvelle année. Notre première réunion sera le 6 décembre, mais d’ici là nous aurons des sessions d’orientation.» Puis elle compte s’appuyer sur les employés. «Notre greffière est là depuis 2008, puis nous avons un directeur général qui connaît bien les politiques et procédures et la façon dont tout doit fonctionner… Absolument, je vais m’appuyer sur eux pendant les premiers mois (…) Nous avons un nouveau conseil, mais nous ne sommes pas seuls.»

Même si elle a déjà exprimé des réserves sur la façon dont le personnel était traité par le passé, elle assure qu’elle n’est pas le genre à se gêner pour exprimer un désaccord si cela devait survenir. «Si j’ai quelque chose à dire à notre employé [le directeur général], nous allons régler cela de manière professionnelle. Nous pouvons avoir des opinions différentes… Mon approche, c’est que le conseil adopte les politiques, fixe la direction à prendre, et nous nous attendons à ce que cette vision soit mise en œuvre. Mais ce n’est pas à nous de décider comment ça sera mis en œuvre. Nous pouvons fixer des échéances, nous pouvons adopter des méthodes claires pour communiquer nos attentes, mais je n’irai pas au centre récréatif pour dire à quelqu’un quand et comment nettoyer la piscine. Ce n’est pas mon rôle. C’est difficile parce que les deux derniers mandats ont été marqués de conflits entre le personnel et le conseil, et parfois ils ne semblaient pas ramer dans le même sens.»

Maglré les impasses récentes, elle reste optimiste. «Je pense qu’avec un nouveau conseil, il y a de bonnes idées et nous pourrons améliorer les choses. Beaucoup de choses n’ont pas changé depuis 20 ans, mais il faut que notre employé et son équipe souscrivent à notre vision lorsque nous voulons initier des projets ambitieux, des gros projets qui vont au-delà de juste déneiger nos routes. Les services de base ont toujours été assurés dans notre municipalité, peu importe ce qui se passait au conseil. Mais les objectifs stratégiques plus ambitieux n’ont pas avancé,» dit-elle. Elle veut entamer une relation de travail productive avec le directeur général, Jay Barbeau, qui est le seul employé relevant directement du conseil. «Nous sommes deux professionnels, (…) j’ai confiance.»

Elle reconnait que le public attend beaucoup de ce nouveau conseil, après des années de toxicité et de dysfonction qui ont mené au rejet total de l’ancien conseil aux élections du 24 octobre. Elle reconnait aussi que c’est un conseil jeune avec relativement peu d’expérience politique. «Je pense qu’il n’y a pas de conseiller de plus de 60 ans, et personne n’est à la retraite. C’est un conseil qui travaille, et nous avons des conseillers jeunes, de 29 à 32 ans.» Elle demande aux résidents d’être patients. «J’espère que les gens nous donnerons un peu de flexibilité pour apprendre nos tâches. (…) Nous devons former nos comités, nommer des gens aux divers comités municipaux… Il y a beaucoup à faire et beaucoup à apprendre. Mais je suis encouragée par les gens que les électeurs ont choisis. Il y a de la diversité et ce sont de bonnes personnes qui sont là pour les bonnes raisons, qui ont de la réflexion et qui prendront leur rôle au sérieux. Nous avons une bonne équipe prête à se mettre au travail; il faut juste nous donner la chance de terminer notre formation,» dit Mme Thorne Rochon.

Quant à la représentation des gens plus âgés, la mairesse se veut rassurante. «Même s’il n’y a pas de septuagénaire au conseil, il y a des gens comme moi qui ont des parents. Lorsque nous prenons des décisions, nous considérons l’impact sur nos parents et nos grands-parents. Cette communauté est un peu plus âgée du point de vue démographique. Nous allons traiter de questions qui touchent les aînés et les personnes retraitées.» Elle epsère voir des personnes plus âgées choisies pour siéger à des comités municipaux.

Enfin, la nouvelle mairesse a souligné l’espoir et le sens de renouveau qui règnent depuis l’élection. «Dans les semaines qui ont suivi l’élection, j’ai senti un espoir palpable de renouveau à travers la communauté,» dit-elle. «Tout le monde partage le même désir, qu’à la fin de notre mandat, le Nipissing Ouest soit un endroit meilleur qu’au début de notre mandat. Maintenant, retroussons nos manches et mettons-nous au travail!»