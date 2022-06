Un nouveau chef des pompiers est nommé

Le Nipissing Ouest a annoncé la nomination de son nouveau chef des pompiers, Frank Loeffen, le 15 juin. Chef des pompiers de East Ferris depuis 18 ans, M. Loeffen entre en fonction le 18 juillet, suite à la retraite de l’ancien chef Richard Maranda. Or, ces deux hommes ont déjà commencé à collaborer, et le nouveau chef sera dans le coin la semaine prochaine pour faire le tour des casernes avec l’ancien chef et rencontrer les équipes.

«Je connais le Nipissing Ouest depuis longtemps, j’y jouais au hockey dans les années 1980. (…) J’ai de la parenté qui habite là depuis des années. (…) Le chef Maranda et moi sommes de bons amis depuis qu’il est chef, nous avons bâti des liens et travaillé ensemble, collaborant sur divers projets. Si j’avais besoin d’aide, je pouvais faire appel à lui et c’était réciproque.»

Ses beaux-parents habitent Crystal Falls et ses cousins, Sturgeon Falls. Il cherchera une maison à proximité des casernes principales à Sturgeon Falls.

M. Loeffen souligne qu’East Ferris est un petit service associé à celui de North Bay, avec des ententes de collaboration avec Callander, Chisolm et Bonfield. Il voit des similarités avec les nombreuses petites casernes de Nipissing Ouest. «C’est le fait de travailler en plus petites sections, de travailler avec les plus petits départements tout en gardant un regard sur le gros portrait du Nipissing Ouest. C’est la collaboration, motiver les gens à travailler ensemble. À East Ferris, il y a les villages de Corbeil et Astorville, deux casernes distinctes avec chacune leurs volontaires. Ce que j’ai fait, c’est d’assurer que nous agissions en groupe pour les interventions et les formations; nous travaillons tous ensemble. Je sais que sous le chef Maranda, (…) le Nipissing Ouest a ce même genre de collaboration (…) Je veux bâtir là-dessus.»

