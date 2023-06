Un figurant local dans le nouveau film de Jane Goodall

Anthony Laforge (à l’extrême gauche) avec la Dre Jane Goodall (au centre) et un groupe de jeunes pendant le tournage du nouveau film IMAX Jane Goodall : Reasons for Hope.

Anthony Laforge avec la Dre Jane Goodall lors de la première mondiale du documentaire IMAX Jane Goodall : Reasons for Hope, le 30 mai à Sudbury.

Venus de tous les coins du monde, les participants à la réalisation du dernier film de la Dre Jane Goodall se sont réunis à Science Nord à Sudbury le 30 mai pour la première mondiale du nouveau documentaire IMAX, Jane Goodall : Reasons for Hope. Parmi eux se trouvaient la Dre Goodall, célèbre écologiste et primatologue, ainsi qu’Anthony Laforge, un ancien élève de Northern Secondary School qui est maintenant directeur de la gestion de l’environnement et des terres de la Première nation de Wahnapitae.

M. Laforge paraît brièvement dans le film dans une scène avec la Dre Goodall. À l’écran seulement une dizaine de secondes, il se souvient pourtant d’«avoir été dans un marais pendant trois heures avec Jane Goodall !» Le film montre les résultats du reverdissement de Sudbury après les dommages considérables causés par des décennies d’activité minière, qui avaient anéanti la vie dans les lacs et les rivières de la région. Ainsi, M. Laforge, la Dre Goodall et un groupe de jeunes examinaient et relâchaient une variété de poissons dans la nature. «Vous voyez tous les seaux, il y avait des truites mouchetées, une perche, un doré et un écrevisse que nous avons relâchés. Nous avons eu besoin de 14 seaux de poissons pour être certains d’obtenir une bonne prise de vue pour le film… Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour tourner la scène, car le temps était parfois nuageux et nous ne pouvions tourner pour l’IMAX que lorsqu’il faisait clair et ensoleillé afin d’obtenir une bonne prise de vue des poissons quittant les seaux et commençant leur nouvelle vie dans leur habitat naturel», de décrire M. Laforge.

Le documentaire transmet un message d’espoir : en travaillant ensemble, les humains peuvent renverser leurs dégâts destructeurs et rendre la terre sûre et habitable à long terme pour eux-mêmes et pour toutes les créatures qui subissent l’impact de leurs choix. Ce message touche une corde sensible chez Anthony Laforge, qui s’est donné pour mission d’appliquer ses connaissances écologiques traditionnelles et de promouvoir la gestion des terres comme moyen de vivre en harmonie avec la nature, ce qu’on lui a enseigné dès son plus jeune âge. Il affirme que sa rencontre avec la Dre Goodall «a été un moment incroyable. En 32 ans de carrière en gestion des terres et de l’environnement, c’est le jour le plus marquant. Ça m’a fait comprendre que ma mère avait eu un coup de génie en voulant que je revienne dans ma communauté pour m’impliquer dans la gestion des terres en appliquant les connaissances écologiques traditionnelles.»

Lors de la soirée de lancement du film, M. Laforge a été invité à prononcer un discours,

