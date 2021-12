Un feu détruit trois appartements ; une mère et son fils y perdent tout

Un incendie dévastateur a détruit l’édifice principal de l’ancien centre de villégiature Sea Gull Lodge, devenu un immeuble résidentiel, au 930, chemin Quesnel au bord de la rivière Sturgeon. Le feu s’est déclenché l’après-midi du lundi 6 décembre et le chef des pompiers de Nipissing Ouest, Richard Maranda, dit que c’est une perte totale. «L’édifice principal est complètement détruit. Il y avait trois appartements. Personne n’était à l’intérieur. L’un des propriétaires travaillait dans un chalet à côté et il a senti la fumée. Il est allé voir ce qui se passait et il y avait tellement de fumée qu’il n’a pas pu entrer.»

M. Maranda dit que l’un des propriétaires y habitait et les deux autres appartements étaient loués, l’un à une seule personne et l’autre à une mère et son fils.

«Nous avions une pompe mobile pour tirer l’eau de la rivière et un camion-citerne,» dit le chef de l’intervention. «Le feu a été signalé juste après 16h30. C’était dans l’ancien lodge, qui est complètement ravagé. On ne peut plus y vivre, c’est n’est pas réparable, c’est une perte totale. L’enquête se poursuit. Nous ne pouvons pas entrer encore parce que la structure est compromise, donc ce sera difficile de déterminer la cause… L’édifice avait été rénové à quelques reprises.»

Le chef Maranda dit que le propriétaire et l’un des locataires avaient leurs biens assurés, mais l’autre n’avait pas d’assurance. Tous les occupants déplacés sont des adultes ; aucun enfant ne résidait dans l’immeuble. Cependant, le chef regrette que deux animaux domestiques, un chat et un chien, sont morts dans l’incendie. «Lorsque nous sommes arrivés, le feu avait tout envahi; les flammes jaillissaient des portes et des fenêtres et c’était impossible d’entrer. Je pense que le propriétaire a essayé d’aller en haut pour récupérer le chien, mais il y avait trop de fumée et il a dû reculer.»

Les pompiers travaillaient encore au site mardi après-midi, s’assurant d’éteindre toutes les braises. Selon chef Maranda, le toit s’est écroulé, couvrant le feu en-dessous. «Il y a encore des braises… nous essayons d’y accéder et c’est difficile. Si le feu pouvait traverser le toit, nous pourrions l’arroser, mais le toit reste intact, il ne veut pas céder. Ainsi, le feu est entre le toit et le plancher… et il y a de la glace aussi, ce qui n’arrange pas les choses.» L’intervention a nécessité 23 pompiers, l’équipe de secouristes, deux camions à feu. «Nous l’avons arrosé et arrosé. Maintenant, c’est dangereux parce que le site est entouré de glace… Les routes n’étaient pas idéales hier soir non plus.»

