Un deuxième rendez-vous après une soirée magique

Lorsque l’imitateur Michaël Rancourt est venu à Sturgeon Falls en 2019, il ne savait pas à quoi s’attendre, craignant que le public ontarien ne le connaisse pas. Il a été enchanté de constater le contraire, et après avoir joué à guichet fermé ici, il est impatient de revenir présenter son spectacle Les années jukebox… de Piaf à Sinatra au Centre récréatif de Sturgeon Falls le 26 novembre

En effet, le spectacle devait être un supplément après la forte demande de 2019, mais la pandémie a forcé le Conseil des arts de Nipissing Ouest (CANO) à le reporter. Or, l’artiste en garde un beau souvenir. «Les gens me connaissaient, je me sentais super bien. J’avais l’impression d’être chez-nous,» dit-il.

Ce n’est pas si surprenant, car l’imitateur légendaire fêtera ses 35 ans de carrière en 2023, et compte dix tournées et de nombreuses représentations télévisées à son actif. Il est connu pour sa voix élastique qui traverse les genres, les époques, les octaves… il fait même des voix féminines comme Édith Piaf.

«J’aime beaucoup faire Sinatra. Ça me permet aussi d’imiter Claude François [qui a composé Comme d’habitude, version originale de My Way]; je fais les deux voix dans la même chanson,» décrit-il. Il mélange aussi du Dean Martin et Jerry Lewis, des grands noms qui exigent la perfection dans l’imitation. «Il faut vraiment être précis, parce que les gens connaissent si bien l’original.»

L’artiste ne manque pas d’ambition : il fait 12 voix dans un seul numéro en rappel! C’est donc avec confiance qu’il peut promettre «un beau party de musique» à Sturgeon Falls, avec «beaucoup de numéros où les gens chantent avec moi, se lèvent et dansent.»

L’invitation est donc lancée. «J’espère que les gens seront au rendez-vous comme la dernière fois. Ça sera une soirée inoubliable,» dit-il.