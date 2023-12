Un défilé record pour accueillir le Père Noël

By

La Parade de lumières a battu son record cette année, avec un peu plus de 50 chars allégoriques défilant dans le centre-ville de Sturgeon Falls le soir du 1er décembre, dépassant les 40 chars allégoriques de l’an dernier.

«Trente-six chars étaient inscrits, mais plus de 50 sont arrivés le soir même. Certains se sont faufilés à la dernière minute,» explique Michel Gervais, coordinateur des événements spéciaux pour la ville. Des milliers de personnes longeaient le parcours du défilé, admirant pendant plus d’une demi-heure le cortège illuminé, qui s’est terminé par le char le plus attendu de tous, transportant le Père Noël en personne.

Cette année, le Père Noël a donné vie à la fête avec son char sur le thème du disco, avec des rennes étincelants, des boules disco et un juke-box illuminé jouant des airs entraînants. «C’était un succès éclatant! La foule était énorme et super enthousiaste, et cela nous a tous apporté beaucoup de joie,» s’exclame M. Gervais.

Juste avant le défilé, qui est parti près de l’arène à 18 h 30, la soirée a commencé par l’illumination d’un arbre géant à l’angle des rues John et King. Le gros sapin, situé sur le terrain du Centre Suzanne Lavoie-Guénette d’Intégration communautaire Nipissing Ouest, était magnifiquement paré de lumières de Noël. La mascotte de la ville, Twinkle, était présente pour célébrer l’événement. Une petite foule s’est rassemblée pour regarder l’illumination et profiter du chocolat chaud servi par Intégration communautaire.

M. Gervais est satisfait du déroulement de la soirée, mais il espère que l’année prochaine, tous les participants au défilé s’inscriront officiellement à l’avance et souscriront une assurance en bonne et due forme.

Le Père Noël, toujours bien actif en cette période de l’année, est resté dans les parages et s’est rendu à Field pour un autre défilé samedi, continuant à semer la joie de Noël un peu partout.