Un bel accueil à Crystal Falls

Christian Gammon-Roy

Tribune

En entrant à Crystal Falls, les habitants et visiteurs seront accueillis en beauté avec un tout nouveau panneau de bienvenue dévoilé le 19 juillet. Ce panneau est le plus récent d’une série de panneaux de bienvenue commandés par la municipalité et conçus par l’artiste local Howard Longfellow de Field. «Nous avons commencé en 2016 avec les quatre premiers: Cache Bay, River Valley, Verner et Field,» explique M. Longfellow. Le nouveau panneau remplace l’ancien, en forme de lame de scie, à l’angle des chemins Crystal Falls et Tomiko à l’entrée de la communauté.

Les habitants de la région ont eu l’occasion de donner leur avis sur le concept visuel. «Le projet (…) a officiellement démarré en juillet 2022 avec des consultations auprès des membres de la communauté et des entreprises à qui l’on a demandé de partager leurs souvenirs, leurs points de repère et leurs idées sur la meilleure façon de représenter Crystal Falls et son histoire,» explique Kassandre Girard, agente de développement économique de la municipalité. Armés des commentaires du public et des recherches historiques de Mme Girard, M. Longfellow a pu concevoir un tableau représentatif de la communauté. Bien entendu, l’artiste a également pris quelques libertés créatives, se sentant particulièrement inspiré pour ce panneau.

«Celui-ci se trouve dans un jardin et les gens s’approchent pour le regarder. J’ai passé beaucoup plus de temps que je ne l’avais prévu pour le faire, mais ça en valait la peine,» décrit M. Longfellow. Les autres panneaux étant situés en bordure d’autoroutes, il ne s’était pas tant attardé sur les détails, mais le panneau de Crystal Falls lui a donné «l’occasion de se plonger dans les détails et de vraiment s’en donner à cœur joie.» Lorsqu’on lui demande d’évaluer le temps qu’il a investi, il ne sait tout simplement pas. «C’est ma communauté et je veux lui rendre honneur. Je suis reconnaissant à la municipalité de m’avoir donné l’occasion de le faire. Alors, pour montrer ma gratitude, j’y consacre tout mon temps. Ils m’ont donné la liberté de création, et j’étais inspiré par ce que la communauté avait comme idées. Je n’ai donc pas compté les heures.»

Néanmoins, l’artiste reconnait avoir consacré de nombreuses heures à dessiner la centrale hydroélectrique, qui figure dans le coin inférieur droit de l’œuvre, et admet avoir fait et refait l’eau plusieurs fois jusqu’à ce qu’il soit finalement satisfait.

Le panneau est un véritable collage de repères et d’idées qui représentent Crystal Falls. Les lignes de la rivière Sturgeon guident le regard des admirateurs pour passer d’une image à l’autre. On y trouve des chalets, un barrage de castors, des draveurs et bien d’autres éléments emblématiques, mais c’est le grand héron, qui occupe près d’un quart du panneau, et qui attire l’attention de prime abord.

M. Longfellow explique que le héron représente à la fois la chasse et la pêche, qui revenaient à chaque séance de consultation comme des éléments clés de chaque communauté. Pour les projets précédents, il s’était contenté de cacher des chasseurs dans les buissons. Cette fois-ci, il voulait faire quelque chose d’un peu différent, et l’inspiration l’a frappé de manière inattendue un jour. «Je regardais par la fenêtre de mon studio, nous sommes dans une petite baie, et de l’autre côté de la baie, il y avait un grand héron qui chassait tranquillement. Il longeait le rivage, et je suis resté là à le regarder faire, et je me suis dit qu’il chassait et pêchait en même temps !»

