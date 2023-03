Trois amis gagnent un gros lot

Trois amis et anciens collègues de travail se sont partagé la belle somme de 100 000$, prix qu’ils ont gagné au tirage Lotto Max du 9 décembre. James Rapp, Jean Leblanc et Zak Leblanc, tous de Sturgeon Falls, ont eu 6 des 7 numéros Encore dans l’ordre exact sur un billet qu’ils avaient acheté dans un magasin de North Bay.

Le trio, tous travailleurs en construction, joue régulièrement à la loterie ensemble depuis juin 2022. «Nous jouons toujours les mêmes numéros, une combinaison de nos âges, dates de naissance et nombre d’enfants de chacun,» a révélé Jean au Centre des prix OLG cette semaine.

C’est James qui est allé valider le billet, et au départ il pensait avoir gagné 100$. Il en était déjà heureux, mais il allait le devenir bien plus encore. «Lorsque je l’ai donné à la caissière, et OLG a appelé, j’ai appris que nous avions gagné 100 000$! Je suis tout de suite allé chez Zak en sortant du magasin.» Ce dernier était aussi étonné. «Je lui ai demandé si c’était bien vrai… J’étais tellement content et excité!»

James et Zak se sont tout de suite rendus au travail de Jean pour lui faire part de leur bonne chance. «Je pensais qu’ils blaguaient au départ – puis ensuite nous sommes sortis prendre quelques bières pour célébrer!»

Évidemment, leurs épouses étaient tout aussi enchantées de cette nouvelle, mais il a fallu du temps aux hommes pour les convaincre que ce n’était pas une farce. Or, lorsqu’elles ont compris que c’était du sérieux, les couples ont vite décidé de ce qu’ils allaient faire de leur portion du prix.

«Je vais payer des factures, faire un voyage au Cuba et faire quelque chose d’amusant avec les enfants,» de dire Jean. «Je vais payer des factures et une partie de mon hypothèque,» a affirmé James. Zak, pour sa part, a prévu de faire des rénovations.