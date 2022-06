Six candidats au poste de conseiller du quartier 7

Six résidents ont soumis leur candidature au poste de conseiller municipal du quartier 7, poste vacant depuis près de deux ans suite à la démission de l’ancien conseiller Jeremy Seguin. M. Seguin avait cité le climat « toxique » au conseil comme raison de son départ, puis les conseillers restants n’ont jamais pu se mettre d’accord sur un processus pour le remplacer. Il a fallu l’intervention du ministre des Affaires municipales, qui a imposé une date limite du 30 juin pour remplir le poste, sous menace d’une amende de 5000$ pour chaque conseiller récalcitrant.

Ainsi, l’appel à candidatures a été lancé à la fin mai, se terminant le 6 juin. Les six noms retenus sont Melissa Cyr, Larry Morin, Fernand Pellerin, Jamie Restoule et Normand Roberge. MM. Restoule et Roberge sont tous deux d’anciens conseillers, M. Roberge ayant représenté le quartier 7 et M. Restoule, le quartier 4 (Sturgeon Falls), avant d’avoir perdu aux élections de 2018.

Afin de départager les candidats, le conseil tiendra une réunion extraordinaire le 9 juin à 18 h pour les entendre. Une note du consultant nommé par le ministre pour faciliter le processus, Nigel Bellchamber, est jointe à l’ordre du jour du 9 juin. M. Bellchamber recommande d’interviewer chaque candidat pendant 15 minutes, dans un ordre aléatoire qu’il aura choisi afin d’éliminer tout avantage. Les candidats recevront une copie des questions au début de la réunion et auront cinq minutes pour les revoir.

Suite aux entrevues, le conseil aura le choix de délibérer le soir même ou de reporter le choix à une date ultérieure. Le conseil passera à un vote ouvert, car le vote secret est interdit par la Loi sur les municipalités de l’Ontario. La personne retenue devra être nommée officiellement par résolution du conseil avant la date limite du 30 juin.

Si le conseil n’arrive toujours pas à s’entendre sur un choix et qu’un vote à égalité risque d’éterniser l’impasse, M. Bellchamber dit qu’il «parlera à chaque membre du conseil individuellement afin de trouver une solution possible avant le 30 juin et afin de faire rendre un rapport au Ministre.»

