Service Canada ouvre à nouveau, mais seulement 4 heures par semaine

Le bureau de Service Canada à Sturgeon Falls est réouvert dans un nouveau local, au 94, rue King, une semaine après la fermeture, le 29 novembre, de son bureau temporaire au 30, rue Front. Après une absence de deux ans pendant la pandémie, le site permanent est bien accueilli mais l’horaire de seulement quatre heures par semaine fait froncer des sourcils.

Neil Fox, directeur général de Partenaires dans l’économie Sudbury Est-Nipissing Ouest, dit que son organisme avait sous-loué un espace à Service Canada dans le Centre d’information de Nipissing Ouest en mars 2022. «Nous avions signé une entente d’essai d’un an en mars 2022,» explique-t-il, mais le 1er novembre l’organisme a décidé d’exercer son droit de mettre fin à la location avec un préavis de 30 jours. Selon lui, il valait mieux que Service Canada trouve une solution plus permanente pour servir le public dans un local indépendant.

Partenaires dans l’économie partage déjà l’édifice avec d’autres bureaux, notamment la Chambre de commerce de Nipissing Ouest et des services municipaux. Service Canada attirait beaucoup de personnes de Nipissing Ouest et Sudbury Est voulant accéder à des services fédéraux, menant à des files d’attente dans les couloirs. Le bureau était ouvert seulement les mardis de 9 h à 14 h, avec une pause entre midi et 12h30 pour dîner, ce qui occasionnait un influx important pendant ces heures restreintes.

«C’était un grand dérangement pour le personnel de Partenaires dans l’économie, qui était très accommodant,» dit Marc Serré, député fédéral de Nickel Belt, ajoutant que les files d’attente allaient parfois jusqu’à l’extérieur de l’édifice. M. Fox se veut plus diplomate en ajoutant, «je n’appellerais pas ça un dérangement, mais ça démontrait bien le besoin pour ces services.»

Marc Serré espère que ce besoin important soit aussi remarqué par les ministres, et qu’ils augmenteront les heures de service à Sturgeon Falls. «Ça reste à juste un jour par semaine, et ce n’est pas suffisant,» reconnaît-il.

Le nouveau bureau est bien situé dans le même édifice que Service Ontario et le bureau de circonscription de M. Serré. Cependant, l’horaire reste sensiblement le même, les mardis de 10 h à 15 h avec une heure pour dîner entre midi et 13 h. Ça se résume à quatre heures de service par semaine.

M. Serré souligne que l’ancien bureau de Service Canada était ouvert deux jours par semaine. Il était situé à l’angle des rues William et Main au centre-ville de Sturgeon Falls, mais le bail s’est terminé juste avant le début de la pandémie. Il est donc resté fermé pendant deux ans, jusqu’en mars 2022 avec l’ouverture du bureau temporaire. «Je suis déçu que nous n’ayons pas deux jours de service par semaine,» avoue M. Serré, ajoutant qu’il fait pression pour augmenter les heures.

À cette fin, il demande aux gens d’utiliser le service pour bien démontrer le besoin. «Je suis confiant que dans la nouvelle année, nous allons pouvoir démontrer qu’il y a une demande suffisante et je vais travailler fort pour ramener le service à deux jours par semaine,» promet-il. «C’est mieux situé maintenant, et ça sera plus constant et nous allons l’annoncer davantage. Je m’attend donc à y voir plus de monde.»

Le député souligne que «nous avons près de 20 000 habitants si l’on compte les régions environnantes,» et il n’y a pas de transport public, ce qui rend le service local encore plus essentiel. «La clé, c’est d’aller pendant l’ouverture et d’utiliser les services,» recommande-t-il, ajoutant que les gens peuvent aussi écrire et lui laisser des messages pour demander plus de service, ce qui appuiera ses efforts auprès du ministère.