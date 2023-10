Plus de dix tonnes de nourriture pour la banque alimentaire

Des élèves Franco-Cité se sont rassemblés à la Banque alimentaire de Nipissing Ouest, rue Third, pour y déposer 10,75 tonnes de nourriture, recueillies dans le cadre de la collecte annuelle «Une canne ça dépanne.»

Yves Lafrenière, enseignant et organisateur de la campagne «Une canne ça dépanne», motive ses élèves lors d’un ralliement avant la collecte de nourriture.

Les élèves forment une chaîne humaine pour faire passer les denrées alimentaires de l’intérieur de l’école aux véhicules qui les livreront à la banque alimentaire de Nipissing Ouest.

Don Clendenning, administrateur de la banque alimentaire, regarde les denrées alimentaires s’empiler et s’empiler pour remplir son local – un soulagement après les récentes semaines maigres.

Christian Gammon-Roy

IJL – Réseau.Presse

Tribune

La campagne de collecte de denrées alimentaires «Une canne ça dépanne», organisée chaque année par l’école secondaire Franco-Cité, a battu tous les records la semaine dernière. Les élèves ont fait du porte-à-porte en soirée le mercredi 4 octobre, puis le lendemain ils ont livré les aliments recueillis à la Banque alimentaire de Nipissing Ouest, respectant la tradition de la «chaine humaine» pour se passer les aliments d’une main à l’autre avant d’en charger les véhicules. Selon Yves Lafrenière, enseignant à Franco-Cité et organisateur du projet, les élèves ont recueilli 9 750 kilos (10,75 tonnes) de nourriture et plus de 2 500 $ pour la banque alimentaire, battant le record de l’an dernier à 9 525 kilos (10,5 tonnes).

Comme le veut la tradition, la collecte d’aliments a toujours lieu juste avant l’Action de grâces, dans un geste de partage et de charité, et le public est toujours très généreux. «J’aimerais remercier tous les habitants de Nipissing Ouest d’avoir répondu à l’appel une fois de plus,» déclare M. Lafrenière. Compte tenu de l’inflation et les pressions accrues sur la banque alimentaire, cette générosité est d’autant plus importante cette année, fait-il remarquer.

M. Lafrenière est le principal organisateur du projet depuis sa création il y a 23 ans, et il attribue le succès de la collecte à l’esprit communautaire et d’entraide qui règne dans le Nipissing Ouest. «Les gens ont déjà des boîtes de nourriture à leur porte, ils sont prêts à nous accueillir, ils veulent nous aider. Les membres de cette collectivité sont de bonnes personnes,» exprime-t-il. Des dépliants sont distribués à l’avance pour rappeler aux gens que la collecte aura lieu bientôt, et comme le projet dure depuis tant d’années, les gens s’y attendent et sont prêts.

M. Lafrenière raconte que ses élèves et lui ont passé de 16 h à 21 h à décharger toute cette nourriture. Les enfants des écoles élémentaires catholiques de Nipissing Ouest ont également participé en recueillant des denrées dans leur quartier et en se rendant à Franco-Cité le 5 octobre pour la chaîne humaine. Selon le Conseil scolaire catholique Franco-Nord, les élèves, le personnel et les parents des écoles nourricières La Résurrection, Christ-Roi, Saint-Joseph et Ste-Marguerite d’Youville ont tous collaboré et «il aurait été impensable d’atteindre un tel résultat sans la collaboration et l’appui de tous.»

Le directeur de Franco-Cité, René Dubuc, en est fier. «Nous jouons tous un rôle très important au sein de la société dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Le projet Une canne ça dépanne apprend aux élèves à se soucier de leur prochain et, en tant que citoyens responsables, qu’ils ont le devoir d’appuyer les organismes locaux», affirme-t-il. «Rendre service favorise le bonheur et suscite un sentiment de gratitude. Lancé en 2001, ce projet est toujours une tradition à laquelle les élèves et les membres du personnel ont hâte de participer chaque année.»

L’effort bénévole s’est poursuivi pendant la fin de semaine. Don Clendenning, administrateur de la banque alimentaire de Nipissing Ouest, explique qu’il a fallu environ 450 heures à 15 bénévoles pour trier toutes les denrées alimentaires, jeter les produits périmés, organiser et mettre en rayon les plus de dix tonnes de stock.

Cette collecte arrive à point pour l’organisme et marque le début de la «saison des dons», période qui s’étend jusqu’aux fêtes de fin d’année et au cours de laquelle la banque alimentaire reçoit la majeure partie de ses dons annuels. Malheureusement, la demande n’a jamais été aussi forte et l’organisme ne connaît pas de répit ; l’année dernière, la demande avait triplé et elle ne cesse de croitre, selon M. Clendenning. «Le nombre de clients continue d’augmenter, à raison de 3 à 5 nouveaux clients par jour de distribution, soit environ 8 à 10 par mois,» explique-t-il.

En effet, ils ont eu du mal à étirer les réserves jusqu’à la fin de l’été pour répondre à cette demande, et les stocks étaient dangereusement bas. Cependant, grâce à la collecte record de ce mois-ci, M. Clendenning est optimiste et pense qu’ils auront assez de denrées non-périssables pour passer l’hiver, jusqu’à mars ou avril de l’année prochaine. «La générosité constante des habitants de Nipissing Ouest ne cesse de m’étonner. Nous venons de terminer le tri (…) de tous les produits et nous avons maintenant un problème d’espace. Les locaux au 109, rue Third sont presque pleins et il ne reste qu’un peu d’espace dans notre entrepôt, mais c’est un bon problème,» s’exclame-t-il. C’est un grand soulagement après les difficultés de l’été.

La Banque alimentaire de Nipissing Ouest distribue de la nourriture les premier et troisième mercredis de chaque mois et elle est ouverte à toute personne en situation d’insécurité alimentaire.