On cultive la relève à la ferme

La ferme J’me champ bien / Field Good Farms à Cache Bien a reçu un coup de pouce du gouvernement fédéral le 3 août, avec un octroi de 3 791$ du Programme d’emploi et de compétences des jeunes d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

La ferme pourra ainsi créer des possibilités d’emploi pour des jeunes de la région, leur offrant une expérience pratique dans le secteur agricole – un domaine où la demande de main-d’œuvre excède l’offre. La subvention permettra également à la ferme de développer ses activités durables et continuer à contribuer à l’économie locale.

«Les jeunes Canadiens sont l’avenir de notre secteur,» de reconnaître l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en vantant les bienfaits du programmes et en encourageant les jeunes à envisager une carrière en agriculture.

Le député de Nickel Belt, Marc Serré, s’est réjoui de cette annonce. «L’agriculture est une industrie indispensable dans Nickel Belt – Grand Sudbury. La capacité de Field Good Farms à développer ses opérations tout en offrant aux jeunes une expérience de travail précieuse est une grande victoire pour notre région. Merci à Agriculture et Agroalimentaire Canada d’avoir veillé à ce que des fonds soient disponibles pour les petites et moyennes entreprises afin qu’elles puissent tirer parti de leurs capacités et de contribuer à leur développement éocnomique,» a-t-il exprimé.

Pour Ryan Spence, co-propriétaire de la ferme avec son épouse Isabelle Spence Legault, c’est une belle occasion de transmettre sa passion pour l’agriculture durable. «Chez Field Good Farms, nous sommes reconnaissants du soutien financier par le biais du Programme d’emploi et de compétences des jeunes car il nous permet d’investir du temps dans les jeunes du secteur agricole. Plus précisément, nous faisons de notre mieux pour cultiver des aliments sains de manière durable et régénératrice qui, en fin de compte, nourrissent nos communautés tout en améliorant la santé de notre écosystème. Avoir la chance de le faire aux côtés de jeunes citoyens passionnés tout en leur enseignant des compétences agro-écologiques est une belle opportunité,» dit-il.

On voit sur la photo l’équipe de la ferme : Rachelle St. Louis, Ryan Spence, Annie Nowak, Ella Goulard et Jade Paxton.