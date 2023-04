Nouveau conseil, nouveau local, nouveau souffle pour le Club Calumet

Le nouveau conseil du Club Calumet dans le nouveau local du Club, au 227, rue King à Sturgeon Falls : (g. à d.) Michel Faucon, Joanne Vallière, Daniel Gagné, Richard Maranda, (absentes) Denise Brisson et Lise Duhaime. Le Club Calumet espère rouvrir ses portes aux membres le 1er juin.

Le 21 mars, deux organismes voués à la francophonie ont uni leurs forces pour fêter le Mois de la Francophonie à Sturgeon Falls. Le Club Calumet et le Club Richelieu ont tenu un souper au restaurant Gervais, où une soixantaine de personnes ont assisté à la reconnaissance de trois hommes honorés pour leurs contributions exceptionnelles à la défense et la promotion de la langue et la culture françaises. Le Club Richelieu avait lancé cette tradition avant la pandémie, honorant trois femmes en 2019. De 2020 à 2022, le souper de reconnaissance a dû être annulé en raison de la COVID-19, et il a fallu trois ans pour enfin honorer Messieurs Marcel Bougie, Collin Bourgeois et Edgar Gagné. (Voir les profils de ces trois récipiendaires dans la Tribune du 15 mars). Cette année, le Club Calumet s’est joint à l’initiative, et le souper était ouvert seulement aux membres des deux clubs. Un peu plus de 20 membres du Club Calumet ont assisté, et une quarantaine de membres Richelieu étaient présents. Photo : Marcel Bougie, Edgar Gagné et Collin Bourgeois.









Le Club Calumet, club social pour les Francophones, a connu de grands défis au cours des dernières années, mais son nouveau conseil pense avoir tourné la page enfin. Après deux déménagements et de longues périodes de fermeture en raison de la pandémie, le club était en perte de vitesse : chute de membres et de revenus. L’automne dernier, un tout nouveau conseil d’administration était élu, et celui-ci devait trouver des solutions pour la survie, voire l’essor du club.

Le nouveau conseil est composé du président Daniel Gagné, vice-président Richard Maranda, trésorière Joanne Vallière, secrétaire Lise Duhaime et directeurs Michel Faucon et Denise Brisson, avec le soutien des membres sortants Gilles Duhaime et Collin Bourgeois. Ils sont tous nouveaux, sauf Mme Duhaime, insufflant donc une nouvelle énergie et de nouvelles idées au club.

Les changements ne se sont pas fait attendre. Un nouveau logo a été dévoilé et une nouvelle structure de cotisation a été adoptée pour attirer plus de membres. Une catégorie de 19 à 30 ans a été créée, avec une cotisation de seulement 50$, «pour attirer des jeunes,» selon M. Gagné. Il y a aussi une cotisation réduite pour les couples, donnant cependant qu’un seul vote à l’assemblée générale. Toutes les catégories de cotisation ont été réduites afin d’augmenter la membriété, qui a pris un coup ces dernières années.

«Avant la pandémie, on avait près de 200 membres. Maintenant, c’est 125 environ,» confie Mme Vallière. M. Gagné rappelle que le club a été fermé pendant de longues périodes, laissant les membres sans activité. «Il faut leur montrer ce qu’ils auront pour leur argent,» dit Mme Vallière; il faut rebâtir.

C’est justement pour rebâtir que le club a reçu un bon coup de pouce de la Caisse Alliance : un don de 30 000$. Grâce à cette somme, le club a pu signer un bail pour la location de l’ancien Centre Odéon, au 227, rue King au cœur du centre-ville de Sturgeon Falls. Des travaux de rénovations sont prévus, puis le conseil espère pouvoir ouvrir les portes au public le 1er juin.

