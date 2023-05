Marina la sirène trouve enfin sa place au soleil

By

Isabel Mosseler

Tribune

Après plus de trois ans passés dans un garage sombre, Marina la sirène a enfin trouvé sa place au soleil, surplombant la baie Minnehaha. La sculpture métallique scintillante, achetée par le comité d’embellissement de Sturgeon Falls dans le cadre d’un projet visant à créer des attractions locales, a été installée sur un terrain privé au-dessus de la baie, après que la ville ait refusé de l’installer sur un site public.

La sculpture de 2,5 mètres, créée par l’artiste Laval Bouchard de Massey, a été achetée grâce à des dons dans l’espoir qu’elle soit exposée quelque part au centre-ville de Sturgeon Falls. La municipalité l’a entreposée pendant des années en attendant de trouver des solutions à deux problèmes : le risque potentiel pour le public en raison des contours tranchants de la sculpture et le coût estimé à 18 000$ pour monter Marina sur une structure élevée afin qu’elle soit hors de portée.

En fin de compte, le conseil municipal a décidé qu’elle ne serait pas installée sur un site public, à la grande déception des bénévoles du comité d’embellissement. La maire Kathleen Thorne Rochon a fait remarquer que la responsabilité légale est toujours un problème pour les municipalités, car elles sont souvent la cible de poursuites judiciaires, donc la ville ne pouvait pas prendre le risque que quelqu’un se blesse.

Cela n’a pas empêché la présidente du comité d’embellissement, Gayle Primeau, de trouver une solution. Son mari, Stuart Seville, a eu l’idée d’installer Marina au bas d’une propriété privée, au-dessus d’un mur de soutènement, hors de portée des grimpeurs et des photographes, avec deux panneaux d’interdiction d’accès bien visibles de chaque côté. M. Seville a également pris le temps d’aplanir les contours des écailles de la statue afin qu’elle ne présente aucun risque. Le mur de soutènement se trouve le long de la partie sud du sentier qui longe la baie Minnehaha jusqu’à la colline située en dessous de l’amphithéâtre, ce qui permet à Marina d’être vue par tous ceux qui empruntent le sentier.

M. Seville a eu de l’aide pour transporter la sculpture de 90 kilos sur le site et la fixer sur une base. Le vendredi 19 mai, un groupe de bénévoles, composé de Dan Roveda, Chris Osbourne, Paul Paiement, Brad Rusk, Rolly Larabie et M. Seville, a fixé la sculpture a un gros bloc de granit offert et placé sur la propriété par la compagnie Labelle Brothers.

Marina la sirène avait d’abord été baptisée «Bobette» par son créateur Laval Bouchard. «Laval a décidé de sculpter une sirène après une conversation avec un ami qui voyait bien une sirène posée sur un rocher dans l’eau devant son chalet… [Laval] lui a fait des cheveux qui lui donneraient l’allure de sa comédienne préférée, Phyllis Diller,» a décrit Gayle Primeau pour expliquer la coiffure effarouchée de Marina, rebaptisée par le comité d’embellissement. Aujourd’hui, la sculpture a retrouvé son rocher.

… Pour en savoir plus, cliquez ici