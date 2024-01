Les sentiers de motoneige toujours fermés à la mi-janvier et la glace tarde à épaissir

Christian Gammon-Roy

Les amateurs de motoneige sont sûrement impatients de profiter du plein air maintenant que la neige et le froid se sont enfin installés. Cependant, les activités hivernales comportent un ensemble unique de dangers et des mesures de sécurité particulières s’imposent pour les éviter. La glace imprévisible sur les cours d’eau de la région, après un début d’hiver sans neige et des températures élevées, est particulièrement préoccupante. Les pistes de motoneige locales posent également des risques, la plupart d’entre elles étant actuellement fermées pour des raisons d’entretien.

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a anticipé l’engouement des gens pour les sports d’hiver et a publié des mises en garde. Dans un communiqué du 11 janvier, la PPO a spécifiquement averti que de nombreux lacs et rivières de la région n’avaient qu’une fine couche de glace à certains endroits, ce qui les rendait dangereux pour les personnes qui s’y aventureraient. «La glace ne gèle pas à une épaisseur uniforme dans toute la masse d’eau. Lorsque la glace se forme tôt et peut sembler sûre, elle n’est probablement pas assez épaisse, solide ou stable pour supporter un poids important. Il faut vérifier régulièrement l’épaisseur de la glace au fur et à mesure que l’on s’y engage,» conseille la police. Elle recommande également d’être accompagné «d’un amateur de plein air expérimenté qui connaît les conditions locales et les courants d’eau,» et de ne jamais laisser les enfants sans surveillance.

Le ministère des Richesses naturelles a également diffusé des conseils de sécurité concernant l’épaisseur de la glace. Selon le MRN, en ce qui concerne la couleur de la glace, «la glace bleue claire est la plus résistante, la glace blanche ou opaque est beaucoup plus faible, [et] il faut éviter la glace qui a l’air alvéolée, ce qui est courant pendant le dégel ou au printemps.» Le ministère précise aussi l’épaisseur de glace recommandée pour la conduite, en fonction du type de véhicule. «Les motoneiges ont besoin d’au moins 20 cm (8 pouces) de glace bleue claire; les véhicules légers de 30 cm (12 pouces) ou plus,» indique le MRN, en ajoutant que la glace blanche ou opaque doit être deux fois plus épaisse pour être sûre, et que la neige épaisse peut ralentir le processus de congélation.

La PPO prévient également qu’il n’y a pas de glace sans danger et que s’aventurer sur une piste risquée peut mettre en danger la vie des secouristes, d’où l’importance de prendre des précautions. «Une pratique sûre et responsable de la motoneige implique de ne pas sortir si l’on a le moindre doute quant à la sécurité. On ne saurait trop insister sur ce point lorsqu’il s’agit de voies d’eau gelées, dont la sécurité n’est jamais garantie à 100 %. C’est en prenant des décisions judicieuses avant et pendant la randonnée, par exemple en conduisant toujours sans alcool ou drogue, que vous pourrez rentrer chez vous et retrouver votre famille,» déclare Rohan Thompson, sous-commissaire chargé de la sécurité routière et du soutien opérationnel.

L’agent Thompson, le 12 janvier, rappelait aux motoneigistes de ne pas emprunter les sentiers de la Fédération des clubs de motoneigistes de l’Ontario (OFSC), car ceux-ci sont toujours fermés à l’heure actuelle, ce qui est inhabituel à la mi-janvier. L’OFSC a également demandé aux gens de ne pas s’aventurer sur les cours d’eau gelés, citant les «températures anormalement douces» qui les rendent particulièrement imprévisibles et peu sûrs dans toute la province.

«Nous vérifions la glace chaque semaine et nous continuerons à le faire jusqu’à ce que nous soyons sûrs qu’elle soit suffisamment sécuritaire pour que les [sentiers traversant les] lacs puissent être ouverts,» déclare Scott Liverance, président du Club de motoneigistes de Nipissing Ouest. Le club s’occupe de l’entretien des sentiers locaux et travaille maintenant à les rendre conformes aux normes de sécurité. Cependant, la météo n’a pas été très coopérative jusqu’à présent, dit-il.

M. Liverance ne peut pas prédire quand les sentiers seront prêts. «Je ne peux pas donner de date, car tout dépend des conditions météorologiques. Je peux vous dire que le temps que nous avons en ce moment est trop froid pour bien damer le terrain. La neige n’est qu’une poudreuse granuleuse qui ne se tasse pas très bien. En fait, nous avons besoin que ça se réchauffe un peu,» explique-t-il. M. Liverance dit que les températures idéales pour tasser la neige se situent entre -8 et -10 degrés, mais le temps est passé de trop doux à soudainement trop froid, ne leur donnant pas les conditions idéales pour damer les pistes.

À son grand désarroi, certains motoneigistes ne se sont pas privés d’emprunter les sentiers malgré leur fermeture officielle, et M. Liverance prévient que cela n’est pas prudent. Citant le manque de neige tassée, la possibilité de chutes de branches ou d’arbres, et la glace trop mince sur les cours d’eau, le président du club dit s’inquiéter pour la sécurité des motoneigistes. «Il y a de multiples raisons pour lesquelles nous n’avons pas ouvert les pistes. Nous sommes tout aussi enthousiastes que les autres à l’idée d’aller faire de la motoneige, nous avons juste besoin d’un peu de patience et de courtoisie,» déclare-t-il, ajoutant que la police n’hésitera pas à arrêter les personnes prises sur les pistes sans autorisation

Pour l’instant, il invite les gens à garder un œil sur le site web de l’OFSC pour des mises à jour sur l’état des sentiers. «Les gens sont les bienvenus à nos réunions générales pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les pistes ne sont pas encore ouvertes ou sur le type de travail nécessaire avant l’ouverture,» ajoute-t-il. Le site de l’OFSC comporte un guide interactif des sentiers, qui affiche en temps réel des informations sur l’état de tous les sentiers de motoneige de l’Ontario. Les personnes intéressées peuvent consulter le site ofsc.on.ca.