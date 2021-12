Le succès a bon goût

La Sucrerie Séguin Sugarbush est encore une fois championne du sirop d’érable. L’érablière locale a gagné le titre en remportant la première place pour son sirop doré et son sirop foncé à la Foire agricole royale de l’Ontario cette année. Ce n’est pas la première fois que les propriétaires Daniel et Tracy Séguin et Louise (Séguin) et Michel Demers remportent cet honneur, mais le goût du succès est toujours aussi doux.

En raison de la pandémie, la Foire royale était virtuelle encore cette année. Daniel Séguin explique le processus : «Les échantillons ont été soumis à la fin septembre, jugés en octobre et nous avons appris la nouvelle le 5 novembre lorsque les juges ont appelé pour nous féliciter.» Les Séguin attendent toujours les notes officielles, les certificats et rubans.

Le couple faisait du beurre d’érable dans le local de transformation sur leur ferme à Lavigne lorsque la Tribune leur a parlé. Tracy Séguin jubilait. «Nous avons été grands champions deux fois au moins, puis vice-champions deux fois. Nous avons été grands champions pour notre miel aussi.»

Les Séguin attribue une part de leur succès au terroir, car d’autres producteurs de la région ont été reconnus aussi ces dernières années. Cependant, il y a d’autres facteurs qui entrent en jeu. «Il y a trois choses qui contribuent à la qualité,» dit Dan. «D’abord, il faut des tubulaires propres. Ensuite il faut transformer le produit brut rapidement, pas garder la sève longtemps. Nous la traitons le jour même. Ensuite, il faut des réservoirs propres.» Tracy ajoute, «Tout ce que nous recevons, nous le faisons bouillir dans les 24 heures… Ce sont les choses que nous pouvons contrôler.»

Beaucoup dépend tout de même de Mère Nature, et ils expliquent que le montant d’eau dans la sève peut varier, modifiant la tenure en sucre. Ils doivent alors varier le montant d’eau qu’ils éliminent de la sève. Puis il y a les années de reproduction des arbres ; la production de graines leur prend beaucoup d’énergie et l’année suivante, il y a moins de sève. Savoir tirer profit de cette nature aux humeurs changeantes, c’est une science.

