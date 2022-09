Le Nord de l’Ontario ne peut pas se permettre de perdre un siège à la Chambre des communes

Lettre Ouverte

Comme de nombreux membres de la communauté le savent déjà, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l’Ontario propose des changements drastiques aux circonscriptions électorales actuelles du Nord de l’Ontario. La proposition regrouperait 10 circonscriptions électorales en neuf et élargirait les frontières des circonscriptions restantes.

Au cours de la dernière semaine, j’ai entendu de nombreux électeurs, électrices et intervenants, intervenantes communautaires qui ont partagé leurs préoccupations concernant les changements proposés. Je crains moi aussi sérieusement que cela se traduira par une représentation moins efficace à la Chambre des communes dans les années à venir. Il est particulièrement décevant que la Commission ait divisé les municipalités rurales et les communautés francophones de Sudbury-Est et la ville du Grand Sudbury de Nickel Belt en 2 circonscriptions voisines, soit Nipissing et Sudbury.

Les dix députés, soi-disant mes collègues du Nord de l’Ontario, avons tenu une rencontre par visioconférence et nous sommes tous unis pour ne pas perdre une voix dans le Nord de l’Ontario.

Les changements proposés feraient en sorte que les anciennes parties de la circonscription de Nickel Belt (Valley East, Azilda, Chelmsford, Dowling, Onaping Falls, Levac) seraient fusionnées avec Elliot Lake, Espanola, Blind River et l’île Manitoulin pour former une nouvelle circonscription de Manitoulin-Nickel Belt. Les collectivités de Coniston, Garson et Falconbridge passeraient également à la circonscription de Sudbury.

Les localités de Nipissing Ouest, St-Charles et de Markstay-Warren seraient transférées à la circonscription de Nipissing tandis que Rivière-des-Français et Killarney demeureraient dans la circonscription de Nickel Belt.

S’il est vrai que le Nord de l’Ontario a connu une croissance plus lente vis-à-vis le Sud de l’Ontario, il demeure que le Nord abrite plusieurs collectivités uniques et les données récentes de 2021 montrent une augmentation de la population. Cela comprend une population francophone culturellement riche et plus de 106 communautés des Premières Nations, ce qui représente une proportion très importante des 636 Premières Nations du Canada.

En fait, si la Commission avait rigoureusement suivi le quota de 113 000 habitants, le Nord de l’Ontario aurait perdu un représentant supplémentaire à la Chambre des communes. Cela se compare au Nord de l’Ontario qui compte 12 circonscriptions à l’échelle provinciale.

Les conséquences d’une moindre représentation dans le Nord sont très réelles. Il y aura moins de financement fédéral distribué aux circonscriptions du Nord de l’Ontario par le biais de programmes comme Emplois d’été Canada (entreprises locales et organismes sans but lucratif), les bureaux de circonscription seront plus difficiles d’accès et les collectivités seront divisées.

Ces modifications proposées ne sont pas définitives. Lorsque des changements drastiques ont été proposés en 2012, les membres de la communauté ont effectivement fait part de leurs préoccupations à la Commission, et ils ont écouté.

Cependant, nous devons nous demander pourquoi la commission a réduit de façon aussi spectaculaire les audiences publiques en personne. Pour ceux qui vivent dans le Grand Sudbury-Nickel Belt, la consultation en personne la plus proche serait à Timmins. L’accessibilité de ces audiences préoccupe particulièrement les électeurs de la circonscription de Nickel Belt.

Cette année, la commission a fixé au 25 septembre 2022 la date limite pour faire un commentaire écrit en ligne ou s’inscrire pour comparaître en personne à une audience publique. J’encourage fortement les membres de la communauté du Nord à parler de ces changements drastiques dans notre paysage électoral.

Les régions rurales du Nord de l’Ontario ne devraient pas perdre une voix – Votre voix compte.

Vos commentaires peuvent être transmis à la Commission en visitant : https://redecoupage-redistribution-2022.ca/com/on/phrg/index_e.aspx. Les courriels peuvent également être envoyés à ON@redecoupage-federal-redistribution.ca.

Vous pouvez vous inscrire pour prendre la parole en personne ou virtuellement lors d’une audience publique ici : https://redecoupage-redistribution-2022.ca/com/on/phrg/form/index_e.aspx

Marc G. Serré

Député de Nickel Belt

Secrétaire parlementaire du ministre des Langues officielles