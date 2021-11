Le Nipissing Ouest devient vedette de films

La neige artificielle est partout, les caméras tournent et les devantures de commerces locaux ont été transformées pour donner l’apparence d’un village fictif au Colorado. Tout ça, c’est pour le tournage d’un film réalisé par la compagnie Great American Company (GAC), qui a choisi plusieurs lieux locaux comme sites pour son film The Winter Palace. Le centre de villégiature Saenchiur flechey à Monetville, le restaurant Chez-nous cafétéria, le magasin Aliments en vrac, les bureaux de Century 21 et de la Tribune et même les rues du centre-ville de Sturgeon Falls font tous partie du décor.

The Winter Palace est une histoire d’amour dans la tradition des films Hallmark. «Une femme accepte un poste comme gardienne d’un chalet au Colorado qui appartient à une famille européenne très fortunée. Puisque la famille n’y est presque jamais, c’est l’endroit idéal où profiter d’être seule pour écrire son livre. C’est le cas jusqu’à ce qu’un membre de la famille – un prince charmant de surcroit – arrive subitement au chalet avec tout son entourage.»

Le film est maintenant en postproduction et doit être diffusé autour du 22 janvier 2022. Cependant, le gérant des sites de tournage, Shawn Julian, dit que le Nipissing Ouest pourrait bien voir d’autres tournages dans un avenir rapproché.

M. Julian connaît la région. Il est né à River Valley et il a passé sa jeunesse à Desaulniers. Pendant qu’il cherchait des sites potentiels de tournage au Nipissing Ouest, on l’arrêtait souvent pour lui dire qu’il ressemblait à ses oncles. «Lorsque je suis venu ici avec Amy Krell [réalisatrice], elle a vu le magasin Michaud & Lévesque. J’allais là quand j’étais petit… Un gars nous arrête et il dit, en français, que mon visage lui dit quelque chose. Je lui dit oui, ma famille vient d’ici. Il dit «tu ressembles à un gars d’ici, Luc Dubé.» C’est mon oncle, il est décédé il y a quelques années. Pendant que je parle avec ce gars, un autre gars s’arrête pour me dire que je ressemble à Roger Dubé; c’est un autre oncle! Les gens m’arrêtent juste comme ça… c’est pour ça que j’aime bien être ici. C’est rare de voir un accueil si chaleureux ailleurs. (…) Amy vient de la Californie. Quand elle vient ici, elle dit «Je veux juste faire un câlin à tout le monde, ils sont tellement gentils!» Sturgeon est très accueillant.»

Comme gérant des sites de tournage, M. Julian a travaillé un peu partout : Montréal, Ottawa, Toronto, Mississauga… et dernièrement il travaille beaucoup à North Bay. Depuis le début de la reprise des tournages suivant la pandémie, il dit que certaines communautés sont réticentes. C’était le cas de Bracebridge, notamment, l’an dernier. «Nous étions la production d’essai, les premiers à être autorisés à reprendre un tournage alors que tous les autres étaient à l’arrêt.»

La compagnie de production, Hideaway Productions, a pris les grands moyens pour obtenir un score parfait quant à la sécurité. «Nous avons été bien au-delà des exigences, nos mesures de sécurité étaient sans faille… 80% de l’équipe de tournage subissait un test de dépistage deux fois par semaine, et les membres qui étaient en contact avec les comédiens, soit les caméramans, réalisateur, producteur, coiffeurs et maquilleurs et ainsi de suite, ils étaient testés trois fois par semaine.»

M. Julian, pour sa part, a comme mission de trouver les sites de tournage. Pourquoi le Nipissing Ouest l’attire? «C’est principalement l’esthétique de la place; il y a beaucoup de vieilles maisons qui ont une apparence victorienne, très opulente… J’ai emmené Amy Krell ici il y a environ deux mois et demi. Nous cherchions des sites à North Bay et j’ai demandé si elle avait le temps d’aller voir à Sturgeon. Elle se demandait pourquoi je parlais toujours de Sturgeon. … J’ai dit, «allons faire un tour.»»

