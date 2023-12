Le Fonds du Père Noël reçoit plus de 25 000$ pour bien garnir ses paniers cadeaux

By

Christian Gammon-Roy

IJL- Réseau.Presse

Tribune

Les bénévoles du service d’incendie de Nipissing Ouest se préparent à une autre grande campagne de livraisons juste avant Noël, poursuivant la tradition du Fonds du Père Noël qui apporte des paniers de nourriture et des cadeaux aux familles moins fortunées de la municipalité chaque année. Après trois récentes collectes de fonds réussies, le Fonds du Père Noël a recueilli un total de 25 481,50 $ cette année, ce qui aidera à bien garnir les paniers et à offrir des jouets à tous les enfants des familles récipiendaires.

Le total combiné vient de la vente des biscuits Sourire des Fêtes de Tim Hortons, qui a rapporté 8 049$; d’une vente aux enchères virtuelle, qui a permis de récolter environ 8700$; et du Radiothon annuel, qui a généré 8700$ supplémentaires.

Julie Martin, adjointe administrative au chef des pompiers et organisatrice du Fonds du Père Noël, estime qu’environ 75 promesses de dons ont été reçues lors du Radiothon du 24 novembre. Elle tient à remercier tous les donateurs et ajoute que les contributions sont toujours acceptées. «Les gens peuvent venir faire un don tout au long de l’année,» dit-elle, ajoutant que l’argent non dépensé cette année sera utilisé pour les paniers-cadeaux de l’année prochaine.

Mme Martin décrit les paniers prévus cette année, et les changements apportés. «Ils recevront un bon d’achat pour la boucherie Don’s Butcher Shop, qui remplacera la dinde, le jambon et les pommes de terre. Ensuite, ils auront des bons d’achat pour du lait, des œufs et du pain de Giant Tiger,» dit-elle, ajoutant que tout le reste sera comme avant. Les enfants de moins de 16 ans recevront chacun un cadeau à mettre sous le sapin. Mme Martin assure que la valeur des bons reste équivalente à celle des articles remplacés, mais que les bons permettent aux familles de choisir les articles qu’elles préfèrent.

Les bénévoles du Fonds du Père Noël sont toujours attentifs aux coûts, notamment en raison de l’inflation galopante. Ils visent toujours à maintenir le même niveau de soutien avec des paniers aussi garnis que les années précédentes, mais il est impossible de savoir exactement combien cela coûtera tant que les inscriptions ne seront pas closes. Mme Martin souligne que, par le passé, des familles se sont inscrites jusqu’à la dernière minute. Toutefois, elle ajoute que le nombre d’inscriptions est resté stable au cours des dernières années. Alors que de nombreux organismes caritatifs ont connu une hausse importante des demandes, le Fonds du Père Noël est resté au même niveau jusqu’à présent. Mme Martin prévoit donc de recevoir des demandes d’environ 120 familles encore cette année.

Elle espère que l’argent récolté cette année permettra de couvrir les dépenses sans que le Fonds du Père Noël n’ait à puiser dans ses réserves. Sans donner de chiffre précis, elle assure que les réserves sont actuellement saines; elle est donc optimiste quant à leur capacité à maintenir le même niveau d’aide pour les années à venir.

Les bénévoles sont prêts à livrer les paniers de Noël le jeudi 21 et le vendredi 22 décembre, et les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er décembre. Ceux qui voudraient faire un don ou s’inscrire pour recevoir un panier peuvent appeler au 705-753-1171.